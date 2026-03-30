Drone ieftine, cu criptomonede. Dezvăluirile dintr-un raport nou despre grupuri asociate Rusiei și Iranului

Grupuri asociate Rusiei și Iranului folosesc tot mai mult criptomonede pentru a finanța achiziții de drone militare și componente ieftine, arată un raport al companiei de analiză blockchain Chainanalysis, potrivit Reuters.

Întrucât dronele ieftine sunt disponibile pe scară largă pe platformele globale de comerț electronic, este adesea dificil pentru autorități să afle cine este în spatele achizițiilor și care ar putea fi intențiile lor.

Chainanalysis a reușit să urmărească fluxul de criptomonede din portofele individuale asociate unor dezvoltatori de drone sau unor grupări paramilitare până la achiziții de drone ieftine și de componente de pe site-uri de comerț electronic.

Milioane de dolari din donații de crypto

În contextul războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, grupurile pro-ruse au strâns peste 8,3 milioane de dolari sub formă de donații de criptomonede. Conform raportului, unul dintre produsele achiziționate cu aceste donații au fost dronele.

Raportul Chainanalysis a arătat că și grupuri asociate Iranului folosesc criptomonede pentru a cumpăra componente de drone și pentru a vinde echipamente militare. Analiza scoate în lumină un portofel crypto cu legături cu Gărzile Revoluționare Islamice, prin care sunt achiziționate piese de drone de la un furnizor cu sediul în Hong Kong.

„Pe blockchain există această oportunitate incredibilă, odată ce ai identificat furnizorul, de a vedea activitatea celeilalte părți din tranzacție și de a face evaluări care ajută la clarificarea utilizării și a intenției din spatele achiziției”, a explicat Andrew Fierman, șeful departamentului de informații de securitate națională de la Chainalysis.

Chainanalysis, a spus el, a reușit să coreleze tranzacții în criptomonede, cu valori cuprinse între 2.200 și 3.500 de dolari, cu prețurile exacte ale dronelor și componentelor de drone de pe platforme de comerț electronic.

„Am văzut totul, de la cererea pentru drone și piese și cât doreau să obțină, până la imaginile care arată că au achiziționat acele bunuri”, a precizat Fierman.

Volumul criptomonedelor folosite în achizițiile de drone rămâne unul mic în comparație cu cheltuielile militare totale, însă, potrivit raportului, blockchain-ul le poate fi de folos autorităților în a urmări mai bine achiziții care altfel ar fi putut rămâne neclare.

„Blockchain-ul poate oferi o mulțime de informații care nu sunt neapărat disponibile în mod tradițional”, a mai declarat Fierman.

