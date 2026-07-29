Drone reperate la graniță de radarele armatei. Două aeronave F-16 trimise în misiune

Sistemul de supraveghere radar al armatei a detectat miercuri, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a informat MApN.

11:45

Ținta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național, potrivit MApN. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană a încetat la ora 11:30, a precizat Ministerul Apărării.

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„Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației”, conform sursei citate.

Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert, după ce Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Piloții români de F-16 au doborât trei drone în tot atâtea zile începând de vineri.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat, luni, la MAE, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României.

Lipaev a fost, de asemenea, notificat că un membru al ambasadei este indezirabil și trebuie să părăsească țara în termen de 5 zile, conform mesajului publicat de MAE după întâlnirea de la sediul MAE.

Diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României, luni și marți, spunând că vor urma măsuri de retorsiune din partea Moscovei.