Alertă la frontiera NATO. Drone venite din Rusia s-au prăbușit în Letonia

Două drone au pătruns pe teritoriul Letoniei, stat membru al NATO, venind din Rusia, și s-au prăbușit, a anunțat armata letonă joi dimineață, transmite Reuters.

Una dintre drone a lovit o instalație de stocare a petrolului din Rezekne, la aproximativ 40 km de granița cu Rusia, potrivit unor surse din poliție citate de postul național de televiziune LSM.

Incendiul izbucnit la fața locului se stinsese deja la sosirea pompierilor, conform sursei citate.

Autoritățile letone au emis alerte privind dronele către locuitorii de-a lungul frontierei cu Rusia joi, la ora 4.00 dimineața, ora locală, cerându-le să rămână în case.

Toate școlile vor fi închise joi în Rezekne, a anunțat municipalitatea.

La sfârșitul lunii martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia și vecinii săi din NATO, Estonia și Lituania, una dintre ele lovind un coș de fum al unei centrale electrice locale, în timp ce o alta s-a prăbușit într-un lac înghețat și a explodat.

Se crede că dronele ucrainene au fost lansate pentru a lovi ținte militare din Rusia.

Cele trei țări baltice nu au permis niciodată ca teritoriile și spațiul lor aerian să fie utilizate pentru atacuri cu drone împotriva țintelor din Rusia, au declarat miniștrii lor de externe în aprilie.