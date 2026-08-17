„Drumul mătăsii de gheață”: China forțează o nouă rută mondială prin Arctica, dar riscurile sunt uriașe

O companie din China a lansat primul serviciu regulat de containere prin Siberia pentru a testa viabilitatea comercială a acestei scurtături de 5.500 de kilometri, potrivit The Guardian.

Traseul direct, operat de compania chineză de transport maritim Sea Legend de la Ningbo-Zhoushan la Felixstowe, în Marea Britanie, durează doar 18 zile, comparativ cu peste 40 de zile prin Canalul Suez.

Ruta maritimă nordică (NSR) traversează Cercul Polar Arctic de-a lungul coastei nordice a Rusiei și este navigabilă în lunile mai calde, perioadă extinsă ca urmare a reducerii suprafeței gheții marine de vară.

Experții afirmă că ruta este ideală pentru mărfurile sensibile la temperatură, inclusiv vehiculele electrice, bateriile cu litiu și produsele solare, domenii în care China este un exportator global dominant. Dar, beneficiile vin la pachet cu riscuri grave de mediu și politice, care ar putea să depășească avantajele, scrie publicația britanică.

Fiind singurul serviciu comercial regulat de transport de marfă pe această rută, Sea Legend va testa dacă ambițiile de lungă durată ale Beijingului privind Arctica se pot transforma într-o rută comercială regulată viabilă între China și Europa.

Planul lui Xi Jinping și rolul Rusiei

Președintele chinez, Xi Jinping, a solicitat pentru prima dată în mod public, în 2017, ca China și Rusia să dezvolte rute maritime arctice și să construiască un „Drum al Mătăsii polar”.

Rusia, care controlează o mare parte din ruta maritimă nordică, a fost inițial reticentă față de prezența tot mai mare a Chinei în Arctica. Însă, după invazia pe scară largă a Ucrainei, Moscova a devenit din ce în ce mai dependentă de Beijing în nordul îndepărtat, oferind Chinei o influență și un acces mai mari.

Compania nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, eliberează permisele de navigație și supraveghează transportul maritim de-a lungul rutei, punând totodată la dispoziție spărgătoarele de gheață cu propulsie nucleară necesare pentru a însoți majoritatea navelor.

Pericolele ecologice și „flota fantomă”

Sea Legend susține că ruta arctică va reduce emisiile cu aproximativ jumătate, datorită duratei mai scurte a călătoriei între China și Europa, dar, potrivit experților, riscurile de mediu inerente călătoriei ar putea anula cu ușurință orice reducere a emisiilor.

Unele companii de transport maritim au fost criticate pentru că exploatează nave care utilizează păcură grea (HFO), a cărei utilizare în Arctica a fost interzisă în 2024.

Conform unui raport al Fundației de Mediu Bellona, scurgerile de combustibil prezintă pericole enorme în Arctica, deoarece HFO este mai vâscos decât alte tipuri de combustibil, ceea ce îngreunează operațiunile de curățare. De asemenea, petrolul se descompune mai lent la temperaturi scăzute și este aproape imposibil de îndepărtat odată ce a fost prins în gheață.

Raportul susține că Rusia este complet nepregătită să facă față unui astfel de dezastru, în cazul în care acesta ar avea loc. Distanțele din cadrul Rutei Maritime de Nord împreună cu izolarea acesteia înseamnă că echipele specializate de intervenție ar putea avea nevoie de săptămâni întregi pentru a ajunge la locul unei scurgeri.

„Datorită izolării regiunii și lipsei sprijinului logistic, probabilitatea unei avarii prelungite a echipamentelor și a eșuării ulterioare este mult mai mare. Acest lucru prezintă riscul unei scurgeri de petrol care ar afecta un ecosistem fragil”, afirmă căpitanul Nitin Chopra, consultant principal în domeniul riscurilor maritime la Allianz pentru Asia.

Bellona atrage, de asemenea, atenția asupra pericolului reprezentat de carbonul negru, una dintre emisiile generate de HFO, pe care îl califică drept „unul dintre cei mai puternici absorbanți ai radiației solare”, care reduce capacitatea de reflexie a regiunii arctice și agravează încălzirea globală.

„Flota fantomă” și impactul sancțiunilor

Li Xiaobin, directorul operațional al Sea Legend, a declarat că criza din Orientul Mijlociu a expus vulnerabilitatea Canalului Suez și a Strâmtorii Ormuz față de tulburările regionale. El a accentuat necesitatea dezvoltării unor rute comerciale alternative între China și Europa.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut aceste afirmații, însă controlul Moscovei asupra Rutei Maritime de Nord este considerat un risc prea mare pentru mulți operatori.

Sancțiunile internaționale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei ar putea complica eforturile de salvare în cazul în care o navă ar intra în dificultate și ar avea nevoie de asistență, a afirmat asiguratorul Allianz Commercial în raportul său privind siguranța și transportul maritim.

Experții susțin că, deocamdată, o mare parte din traficul de-a lungul rutei este asigurat de „flota fantomă” a Moscovei: petroliere care operează adesea fără asigurare sau supraveghere reglementară adecvată, efectuând curse ad-hoc pentru a eluda sancțiunile impuse asupra petrolului rusesc.

O sută de astfel de nave supuse sancțiunilor internaționale – adică aproape o treime din navele de marfă care navigau pe această rută – au fost înregistrate pe acest traseu, conform datelor transmise de Ksenia Vakhrusheva de la Bellona.

Rapoartele sugerează că transporturile flotei „din umbră” pe Rota Maritimă de Nord se desfășoară într-un ritm și mai rapid, datorită condițiilor meteorologice mai blânde din timpul verii.

Profesorul Vinh Thai de la Universitatea RMIT arată că un transportator rus de GNL a început tranzitul timpuriu în mai, iar recent un convoi de petroliere rusești cu 8 milioane de barili de petrol a trecut la mai puțin de 500 de mile de Polul Nord.

Cât de viabilă este ruta

În ciuda eforturilor Rusiei, experții afirmă că aspectele economice nu se justifică din cauza preocupărilor legate de siguranță, a costurilor ridicate de exploatare și a sezonului scurt.

Orice scurgere de petrol ar putea fi un „dezastru atât ecologic, cât și economic”, afirmă profesorul, adăugând: „Deci, poate fi folosită ruta maritimă nordică ca alternativă la strâmtoarea Ormuz și la Canalul Suez? Răspunsul scurt este nu, nu pentru moment.”

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