Un antreprenor cu afaceri de sute de milioane de euro, implicat în fotbal acum peste un deceniu, este milionarul din spatele fundației Corporate Transparency, fundația care finanțează campaniile cu conspirații și mesajele anti cezariană amplasate de două săptămâni în Piața Constituției din București, susține siteul de investigație Snoop.

Corporate Transparency este aceeași fundație a finanțat mesajele din București prin care Dalai Lama, una dintre personalitățile cele mai contestate de Partidul Comunist din China, era numit lider al cabalei mondiale.

Mesaje care amestecă „chirurg” și „cezariană”, „NATO”, „atom” și China” sunt afișate pe cele șase dube parcate în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.

Potrivit logicii limbii române de zi cu zi, mesajele sunt eliptice, bazate mai degrabă pe cuvinte cheie și emoții pe care le generează. Ele compun mesaje ale teoriei conspirației, anti știință, anti Ucraina, pro China și anti cezariană.

Dubele sunt staționate aici de aproximativ două săptămâni. Aceste mesaje sunt o prezență constantă în București.

Corporate Transparency

La începutul lunii august, unele dintre ele erau parcate în alveola Kiseleff, lângă Piața Victoriei. Acelea afișau jocuri de cuvinte despre Zelenski, China și PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan).

Spre deosebire de campania cu mesaje anticezariană afișate pe panouri care au împânzit Bucureștiul, în luna aprilie, de data aceasta, dubele sunt asumate de fundația Corporate Transparency.

Alte campanii de la aceeași fundație

Nu este prima campanie de acest tip. Înaintea mesajelor anticezariană documentate de Snoop, publicația independentă Public Record a dezvăluit, în 2024, că aceeași fundație amplasase 12 panouri pe remorci, în șase zone din centrul Bucureștiului, majoritatea în apropierea unor ambasade.

Mesajele promovau teorii conspiraționiste despre Dalai Lama, prezentat drept conducătorul din umbră al sistemului bancar mondial. Unele dintre panouri fuseseră amplasate fără autorizație, iar Poliția Locală a Capitalei a amendat fundația cu 2.000 de lei.

În mai puțin de doi ani, fundația Corporate Transparency a folosit astfel cel puțin trei forme de publicitate stradală: remorci, panouri și, acum, dube.

Constantin Moroianu, milionarul de la Cafea Fortuna

Figurile cunoscute din fundație sunt Radu Grădinaru și Florin Ghencea. Recent, însă, pe site-ul fundației a apărut numele „fondatorului și finanțatorului”: omul de afaceri Constantin Moroianu.

Constantin Moroianu este proprietarul Cafea Fortuna, unul dintre cei mai mari producători români de cafea și o companie cu capital integral românesc. Compania a fost înființată în 1994, iar în anii 2000 a investit circa 8 milioane de euro într-o fabrică la Dragomirești Vale, Ilfov, conform ZF.

În 2025, Cafea Fortuna a avut o cifră de afaceri de aproape 356 de milioane de lei, circa 70 de milioane de euro, un profit net de 23,4 milioane de lei și 156 de angajați. Compania ocupa locul al treilea la nivel național, după cifra de afaceri, între firmele care au ca activitate principală prelucrarea ceaiului și cafelei, conform termene.ro.

Cifra de afaceri din ultimii cinci ani depășește 245 de milioane de euro.

Continuaea investigației în Snoop.