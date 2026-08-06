Cum au scris doi frați povești opuse folosind un revolver, un topor și o semnătură comună: moartea

În spatele fiecărui imperiu există un secret. În spatele fiecărui nume faimos, o umbră care îl urmează. Samuel Colt a devenit omul care a dat lumii revolverul, arma cu care au fost scrise cele mai violente pagini ale sale, potrivit EBSCO – un furnizor important de baze de date destinate cercetării.

Dar nimeni nu a uitat vreodată că același nume, Colt, a apărut și într-una dintre cele mai sângeroase crime ale secolului. Doar că nu era vorba de niciun glonț, ci de un topor.

Samuel Colt s-a născut în această zi, 19 iulie 1814, într-o familie cu șapte copii și o Americă ce se lupta să-și echilibreze trecutul revoluționar cu viitorul industrial. În acele vremuri tumultoase, el și unul dintre frații săi aveau să devină faimoși. Din motive foarte diferite, notează și Center of the West.

Unul va schimba războiul și se va îmbogăți vânzând foc. Celălalt va ucide cu un topor, va încerca să ascundă cadavrul într-o cutie, după care se va sinucide.

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Samuel, încă de mic, nu se încadra în standardele copiilor de atunci. Nu este un copil al Bibliei, ci al științei. Citește enciclopedii în loc de Psalmi și îl admiră pe Robert Fulton și praful de pușcă.

Brevetul revolverului și eșecurile

La 16 ani, s-a angajat pe nava Corvo și acolo, pe punți și pe clichete, s-a născut ideea unei arme revoluționare: revolverul. Un simbol al puterii, protecției, dar și al amenințării tocmai se născuse. În 1836, a brevetat „pistolul rotativ” și a început să-și construiască propriul imperiu industrial.

Dar nimic nu vine ușor. Primele sale proiecte eșuează. Investitorii își pierd răbdarea. Recurge la turnee cu protoxid de azot, dând spectacole și promovându-se drept „Dr. Colt din New York, Londra și Calcutta”. Nu este doar un inventator. Este un showman. E convins că oamenii nu cumpără un produs. Trebuie să și-l dorească cu adevărat, scrie și Naftemporiki..

Primul producător al morții în masă

Și când în 1847, Texas Rangers i-au cerut 1.000 de revolvere pentru războiul cu Mexicul, Colt s-a ridicat din nou la suprafață. A construit o fabrică în Hartford, a adoptat linia de producție cu piese interschimbabile și a devenit primul producător al armelor mortale care îi vor purta numele. Armele sale, celebrele Colt Walker și Colt Navy, au devenit emblematice în cucerirea Vestului Sălbatic.

Acum este unul dintre cei mai bogați oameni din America. Semnătura sa devine un slogan: „Dumnezeu i-a creat pe oameni, dar Colt i-a făcut egali”. Iar „jucăria” sa este imprimată pe mâinile soldaților, coloniștilor, ucigașilor, gărzilor, iubiților, revoluționarilor.

Crima lui John

Dar, în timp ce Samuel face bani la scară largă, fratele său, John Colt, pregătește propria crimă – crudă, sângeroasă, de modă veche. Contabil, scriitor și aventurier, John îl ucide pe tipograful său, Samuel Adams, pentru o datorie de 1,35 dolari. Îl omoară cu un topor, sigilează corpul într-o cutie plină cu sare și îl trimite în port pentru a fi încărcat pe nava Kalamazoo. Doar că plecarea navei este întârziată de o furtună. Iar poliția, urmând firul, găsește cadavrul și pe făptaș.

Finalul misterios

Arestarea lui John Colt devine știrea principală. Procesul său este mediatizat pe larg prin articole în ziarele vremii. Relația sa cu puternicul său frate alimentează complotul. Avocații săi sunt plătiți cu acțiuni la noua companie a lui Samuel.

Verdictul este: vinovat și condamnat la moarte. În ziua execuției, John se căsătorește cu iubita lui, în prezența lui Samuel. Câteva ore mai târziu, izbucnește un incendiu în închisoare. Când flăcările sunt stinse, este găsit în celulă, cu un cuțit înfipt în inimă. Sinucidere? Crimă?

Presa este în frenezie. Numele Colt, care până atunci simboliza tehnologia, progresul, puterea, este acum însoțit de scandal, sânge, absurd. Samuel însuși are grijă de copilul fratelui său și îl lasă o substanțială moștenire.

Când Samuel moare în 1862, la vârsta de 47 de ani, este deja o legendă. A reușit să vândă sute de mii de arme. Să influențeze Războiul Civil. Să înființeze cea mai modernă linie de producție din Statele Unite. Să construiască o industrie a morții.