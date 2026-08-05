Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. „Este o cursă contra cronometru”. Scufundarea barjelor pentru devierea apei, incertă

Dunărea atinge miercuri, cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, un nou debit minim istoric, a declarat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt de la „Apele Române”, la Digi24. Astăzi, este așteptată scufundarea a patru barje care să dirijeze apa către Centrala Cernavodă, însă operațiunea ar putea fi amânată din cauza curenților puternici din zonă.

Debitul Dunării, la intrarea în ţară, ajunge miercuri la valoarea de 1.400 de metri cubi pe secundă.

„Vorbim despre un nou debit minim istoric, sub cel înregistrat în 2003. Evident că navigaţia este afectată deja de mai bine de două săptămâni, iar în ceea ce priveşte nivelul Dunării la Cernavodă s-a reuşit o stabilizare a acestuia”, a declarat Ana Maria Agiu, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit acesteia, intervențiile de până acum pentru dislocarea stâncii Pârjoaia au dus la o creștere cu doi centimetri a nivelului Dunării în zona Cernavodă și au încetinit ritmul de scădere.

„Astăzi avem un minus 217 centimetri, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute. A crescut cu 2 centimetri” a declarat Ana Maria Agiu.

Despre scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră în Brațul Bala, pentru a dirija o parte din debitul fluviului către Centrala de la Cernavodă, Agiu a spus că încă se fac analize.

„În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune”, a spus reprezentanta Apelor Române.

Reprezentanta instituției a precizat că în momentul în care operaţiunea va fi o reuşită, „cu siguranţă efectele trebuie să se vadă imediat”.

„Așa cum am spus și în alte contexte, este o cursă contra cronometru. Este foarte importantă această intervenție și, în același timp, complexă, pentru că, pe de o parte, sunt foarte mulți factori externi de care trebuie să ținem cont și pe care, în primă fază, poate nu i-am luat în calcul până când s-a analizat exact la fața locului care este impactul”, a explicat Agiu.