„După 16 luni de discuții și negocieri”, Gigi Becali tocmai a băgat în buzunar 14.300.000 de euro
Omul de afaceri George Becali a vândut un teren de circa 30.000 de mp investitorului britanic Ghai Sant Ram, scrie site-ul Economica.
Potrivit sursei citate, valoarea achiziției este de aproximativ 14,3 milioane de euro, iar terenul a fost cumpărat împreună cu autorizația pentru un amplu proiect imobiliar.
„Este o tranzacție importantă, încheiată după 16 luni de discuții și negocieri. Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți”, a declarat patronul FCSB.
Potrivit sursei citate, aici ar urma să fie construite 650 de apartamente într-un complex imobiliar.