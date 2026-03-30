După 20 de ani. Wizz Air anunță că se întoarce pe primul aeroport de pe care a zburat în România și redeschide aici o bază

Compania maghiară și-a redeschis luni baza din Târgu Mureș și a pus în vânzare aproape jumătate de milion de locuri pentru acest an.

Wizz Air s-a întors oficial astăzi la Târgu Mureș cu o bază. Orașul din Ardeal este primul de pe care compania maghiară a zburat în România, în urmă cu 20 de ani, în 2006.

Momentul de astăzi a fost întâmpinat o aeronavă Airbus A320neo de ultimă generație. Compania aeriană oferă acum 10 rute către opt țări de pe Aeroportul Internațional „Transilvania”, punând la vânzare 460.000 de locuri în acest an, alocate exclusiv operațiunilor din Târgu Mureș, se arată într-un comunicat de presă.

Biletele sunt deja disponibile online pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă.

Nouă noi destinații

Noua aeronavă alocată va îmbunătăți conectivitatea orașului, permițând lansarea a nouă rute. Începând cu finalul lunii martie, pasagerii pot zbura din Târgu Mureș către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franța), Dortmund și Memmingen (Germania), Milano Bergamo și Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveția), precum și Londra Luton (Regatul Unit), pe lângă conexiunea existentă cu Budapesta, se arată în comunicat.