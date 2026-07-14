După 21 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori meteo renunță la televiziune și anunță o nouă destinație. „Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport”

Mihai Jurca se desparte de Antena 1 și intră într-o nouă industrie.

După mai bine de 20 de ani în care a prezentat știri și rubrica meteo, Mihai Jurca renunță la televiziune. Fiul uneia dintre legendele televiziunii din România, Romica Jurca, și ea prezentatoare și realizatoare de emisiuni meteo, Mihai Jurca intră oficial în industria turismului.

Jurca se alătură noii agenții de turism înființate de Răzvan Pascu și va fi tour leader pentru grupuri de turiști în diverse destinații ale lumii, potrivit unui comunicat de presă al companiei, Nozomi Travel.

În vârstă de 44 de ani, Jurca era un pasionat de turism de ani de zile, având un blog de travel acolo unde publica recomandări și scria despre experiențele sale.

După ultimul jurnal și ultima rubrică meteo prezentate la televiziune, Mihai Jurca a anunțat public că dorește să dedice următoarea etapă a vieții sale celeilalte mari pasiuni pe care o are: călătoriile, se arată în comunicat.

De-a lungul carierei sale, Jurca a prezentat știri la B1 TV și meteo la Antena 1.

„Simt că a venit momentul să trăiesc diferit următorii ani”

„După 21 de ani de televiziune, simt că a venit momentul să trăiesc diferit următorii ani și să urmez pe deplin pasiunea mea pentru călătorii. M-am alăturat proiectului NOZOMI lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu, pentru că am încredere în ceea ce construiește și în oamenii alături de care pornesc la drum. Vom descoperi împreună destinații extraordinare, vom povesti și vom încerca să transformăm fiecare călătorie într-o amintire care să rămână mult timp alături de turiști. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport, iar entuziasmul rămâne același”, spune Mihai Jurca.