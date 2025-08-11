După 7 ani. Interviu cu procurorul din Dosarul 10 August, la HotSpot LIVE, de la 12.00 / Ce spune despre reforma pensiilor speciale

Procurorul care s-a autosesizat și a deschis dosarul privind violențele din 10 august 2018 din Piața Victoriei vine luni, de la 12.00, în studioul HotNews.ro, pentru a explica de ce parcursul dosarului este departe de a se încheia, iar prescripția răspunderii penale bate la ușă în 2026. El va vorbi şi despre reforma pensiilor speciale anunțată de premierul Ilie Bolojan.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, e difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook. Principalele declaraţii sunt transmise în format LIVETEXT.

Bogdan Ciprian Pîrlog, cunoscut publicului drept procurorul care a declanșat ancheta din oficiu pentru violențele din 10 august 2018, va explica de ce a întârziat atât de mult ancheta şi dacă mai poate fi evitată o prescriere a faptelor.

Pe 10 august 2018, Piața Victoriei a fost scena uneia dintre cele mai controversate intervenții ale Jandarmeriei: circa 30.000 de oameni au fost dispersaţi cu peste 489 de grenade lacrimogene, 63 grenăde acustice și sute de cartușe iritante. Intervenția, considerată disproporționată de procurori, s-a soldat cu 433 de răniți.

Dosarul a fost inițial clasat în 2020 de DIICOT, redeschis în primăvara lui 2022 după contestații, iar în octombrie 2024 Curtea Militară de Apel a decis definitiv începerea judecății pe fond. Mai mult, după trimiterea în judecată, dosarul a stagnat vreme de un an în Camera Preliminară, deși legea prevede un termen maxim de doar două luni în această fază.

Procurorul Bogdan Pîrlog va vorbi şi despre reforma pensiilor de serviciu anunțată de premierul Ilie Bolojan — creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, majorarea stagiului minim de cotizare la 35 de ani şi plafonarea pensiei la 70% din venitul net final. Cum vede un procuror militar aceste schimbări și ce impact crede că vor avea asupra justiției?

Bogdan Pîrlog va răspunde şi unora dintre întrebările adresate de cititorii HotNews.ro. Puteți trimite întrebările într-un comentariu la acest articol, iar moderatorul va selecta o parte dintre ele şi le va adresa invitatului. Alte întrebări de la public vor putea fi transmise şi în direct, în secţiunea de comentarii din YouTube.

