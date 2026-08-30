După acordul de 18 miliarde de dolari al Meta privind protejarea copiilor, TikTok, YouTube şi Snapchat intră acum în vizorul autorităţilor americane

Acordul de aproximativ 18 miliarde de dolari încheiat de Meta Platforms într-un proces privind dependenţa de reţelele sociale pune presiune asupra întregii industrii. Autorităţile americane avertizează că TikTok, YouTube şi Snapchat ar putea fi următoarele platforme obligate să introducă măsuri mai stricte pentru protejarea minorilor, potrivit postului american CNBC, citat de News.ro.

Procesul intentat de mai multe state americane acuza Meta că a indus publicul în eroare în privinţa efectelor Facebook şi Instagram asupra utilizatorilor tineri.

În urma acordului, Meta va modifica semnificativ experienţa utilizatorilor sub 18 ani. Printre măsuri se numără o limită zilnică de două ore, care poate fi depăşită numai cu acordul unui părinte, verificări mai stricte ale vârstei, restricţionarea unor filtre de machiaj extrem şi chirurgie estetică şi introducerea unui mod de noapte.

O parte din suma de 18 miliarde depinde de rivalii Meta

Meta urmează să plătească aproximativ 12,7 miliarde de dolari, reprezentând 70% din valoarea acordului, pe parcursul a zece ani. Alte 5,3 miliarde de dolari sunt condiţionate de adoptarea unor măsuri similare pentru minori de către TikTok şi YouTube.

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că acordul transmite un avertisment întregii industrii şi că autorităţile urmăresc rezultate similare şi în cazul altor platforme.

California are deja un litigiu activ împotriva TikTok, acuzată că utilizează funcţii care creează dependenţă şi îi determină pe tineri să petreacă mai mult timp în aplicaţie. Autorităţile sunt interesate şi de măsurile adoptate de Snapchat şi YouTube.

Presiunea asupra companiilor de social media creşte şi în alte state şi ţări, unde sunt analizate inclusiv interdicţii sau restricţii de acces pentru adolescenţi.

Acordul Meta ar putea astfel deveni un precedent pentru întreaga industrie, obligând marile platforme să-şi modifice algoritmii şi funcţiile destinate minorilor înainte de a ajunge în procese similare.