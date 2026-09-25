După câteva ore haotice, Casa Albă a restabilit accesul jurnaliștilor CNN, MS NOW și Politico

Casa Albă a anunțat joi că a restabilit accesul jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico, după ce un judecător federal a considerat că interdicția impusă de președintele SUA, Donald Trump, asupra celor trei agenții de știri este probabil neconstituțională și a dispus restabilirea imediată a accesului acestora, transmite Reuters.

Restabilirea accesului, care a avut loc la prânz, a venit după câteva ore haotice anterior joi, când jurnaliștilor li s-a interzis în continuare accesul în incinta Casei Albe.

Acest lucru a determinat cele trei organizații de știri să solicite o audiere imediată în fața judecătorului federal de district Tim Kelly, care și-a pronunțat decizia peste noapte.

Judecătorul Kelly, în cadrul unui proces intentat luni de CNN, MS NOW și Politico, a dispus suspendarea interdicției impuse de Trump pentru o perioadă de 14 zile, într-un caz privind libertatea presei care s-a desfășurat pe parcursul săptămânii trecute atât în sala de judecată, cât și în incinta Casei Albe.

Kelly a constatat că revocarea acreditărilor jurnaliștilor la Casa Albă „a încălcat probabil drepturile lor constituționale la un proces echitabil”.

Judecătorul, numit de Trump în 2017 în timpul primului său mandat prezidențial, a ridicat, de asemenea, îndoieli cu privire la argumentele de securitate națională invocate de Departamentul de Justiție al SUA pentru a justifica interdicția, menționând că Trump însuși a afirmat că măsura s-a datorat ceea ce președintele a susținut că era o acoperire mediatică falsă sau negativă.

La câteva ore după ce Kelly a emis ordonanța, CNN, MS NOW și Politico au informat judecătorul că accesul lor rămânea interzis și au solicitat o audiere de urgență.

Politico a declarat că acreditările reporterului său au fost confiscate. O reporteră de la MS NOW a afirmat că i s-a interzis accesul la Casa Albă. CNN a declarat că unor membri ai personalului său li s-a refuzat accesul în incintă.

Ca răspuns, Micah Stopperich, directorul operațiunilor de presă de la Casa Albă, a declarat într-un document depus la instanță că președinția SUA a demarat procesul de restabilire a legitimațiilor de presă pentru reporterii afectați la ora 7:25 dimineața și că „echipa de presă a Casei Albe a lăsat legitimațiile la poarta de intrare pentru ca membrii presei să le ridice în jurul orei 9:55 dimineața”.

După ce a primit declarația lui Stopperich, judecătorul a respins cererea organizațiilor de presă privind o audiere de urgență, dar le-a oferit posibilitatea de a-l informa cu privire la orice evoluții concrete în cursul zilei.

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