După ce a lansat 800 de drone pe timp de zi, Rusia a desfășurat un nou atac uriaș peste noapte. Ținta principală: Kiev

După ce în cursul zilei de miercuri Rusia a lansat aproape 800 de drone asupra Ucrainei, peste noapte a desfășurat un nou atac aerian uriaș, cu 675 de drone și 56 de rachete, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

În total, de la miezul nopții de marți spre miercuri și până joi dimineață, Rusia a lansat peste 1560 de drone asupra orașelor și comunităților noastre, a scris Volodimir Zelenski pe X. „Acestea nu sunt cu siguranță acțiunile celor care cred că războiul se apropie de sfârșit”, a adăugat președintele ucrainean.

A rescue operation is currently underway in Kyiv at the site of a Russian drone strike on a nine-story residential building – an entire section of the building has been completely destroyed. Dozens of people have been rescued. Tragically, one person has been killed. My… pic.twitter.com/HKyqZ4sFv3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026

Ținta principală a atacului combinat a fost Kiev, unde o persoană murit și 31 au fost rănite, potrivit unui bilanț de dimineață.

Forțele Moscovei au lansat 3 rachete Kinjal, 18 rachete balistice Iskander (12 doborâte) și 35 de rachete de croazieră X-101 (29 doborâte), au spus forțele aeriene ucrainene pe Telegram.

În mesaj se spune că 15 rachete și 23 de drone de atac au lovit în 24 de locuri, iar resturi de drone doborâte au căzut în 18 locuri.

O persoană a fost ucisă și 31 au fost rănite în urma atacului aerian de amploare asupra Kievului, la 48 de ore după expirarea armistițiului cu Rusia, au anunțat autoritățile locale.

Primarul orașului, Vitali Klitschko, a declarat că Rusia a lovit orașul cu „drone și rachete balistice”.

Jurnaliștii AFP au auzit în cursul nopții mai multe explozii, precum și tirurile antiaerienei.

Atacul a afectat șase cartiere ale capitalei, precum și alte șase din regiunea înconjurătoare, potrivit autorităților militare.

„La ora 07:30, bilanțul este de cel puțin 31 de răniți, dintre care un copil. Din păcate, a fost confirmat un deces”, au transmis pe Telegram serviciile de urgență de stat (DSNS).

Mai multe clădiri au fost afectate, potrivit imaginilor realizate de jurnaliștii AFP și bilanțului oficial.

„Sunt în curs operațiuni de căutare a persoanelor care ar putea fi „blocate sub dărâmăturile unei clădiri înalte care s-a prăbușit”, potrivit serviciilor de urgență.