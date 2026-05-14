După ce a luat titlul în Italia, Cristi Chivu tocmai a reușit o altă performanță istorică

Antrenorul român a cucerit cu Inter Milano și Cupa Italiei, după ce a învins-o în finală pe Lazio Roma.

După ce a câștigat Serie A, Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, s-a impus și în finala Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Lazio Roma, cu 2-0.

Inter a deschis scorul pe Olimpicul din Roma printr-un autogol al lui Marusic , după o deviere a lui Thuram, iar apoi a mai punctat o dată în prima repriză, în minutul 35, prin Lautaro Martinez.

Aflat la primul sezon pe banca echipei mari a lui Inter, Chivu reușește cea mai mare performanță înregistrată de un antrenor român în Serie A, dubla titlu-cupă.

