„După ce am reclamat că în cameră sunt ploșnițe, ne-au dat afară din hotel spunând că noi le-am adus”. Ce faci dacă rămâi fără cazare în vacanța cu copiii

O familie de români susține că a fost obligată să părăsească noaptea un hotel din Bulgaria, împreună cu copiii, după ce a reclamat prezența ploșnițelor în cameră. Ce faci dacă ajungi într-o asemenea situație, cine trebuie să îți găsească altă cazare și în ce condiții poți recupera banii?

Potrivit relatării făcute pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Bulgaria, familia a fost nevoită și-și încheie vacanța mai devreme, să-și facă bagajele și să plece noaptea spre casă după ce a reclamat prezența ploșnițelor în cameră.

„Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele”, a scris familia. Au găsit un autocar la ora 22 și s-au întors în România în timpul nopții, cu câteva zile înainte ca vacanța să li se termine.

Plătiseră, pentru sejurul în Sunny Beach, 1.300 de euro. În filmările făcute de familie și postate online, se văd clar insecte plimbându-se pe cearșaful din patul în care dorm copiii.

Cazul ridică o problemă cu care se poate confrunta orice familie aflată în vacanță: ce faci dacă trebuie să părăsești hotelul înainte de terminarea vacanței?

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