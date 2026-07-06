După ce audiențele Realitatea Plus au scăzut puternic în urma scandalului cu Călin Georgescu, Anca Alexandrescu vine cu teoria sa. „Ştii ce mă distrează pe mine?”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a reacționat duminică seara, după ce PaginadeMedia a scris că audiențele emisiunii au scăzut simțitor, relatează sursa citată.

Duminică seara, aceasta a comentat audiențele în scădere. A spus că numerele mari din trecut nu au adus niciun beneficiu postului.

„Ştii ce mă distrează pe mine? Că m-au înnebunit toţi cu audienţa. Au spus: Noi v-am crescut, noi vă scădem. Această audienţă despre care vorbiţi voi a fost un măr otrăvit pentru Realitatea Plus. Deşi am avut audienţe foarte mari, am avut nişte pierderi uriaşe, pentru că contractele mari de publicitate de la multinaţionale au fost tăiate. Am şi spus pe post cine ne-a tăiat contractele. Multe. Aproape 90% din contracte. Acea audienţă mare nu a fost niciun beneficiu. Nu a fost un beneficiu real. Iertaţi-mă, ca să vă spun direct, ne faceţi un bine”, a declarat Anca Alexandrescu, citată de PaginadeMedia.

Audiențe chiar sub jumătate

Postul Realitatea Plus a început să piardă serios din audiență în ultimele zile, după cearta declanșată în direct între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, arată datele PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, dacă pe 22 iunie, în ziua votului pentru Guvernul Veștea, emisiunea Ancăi Alexandrescu a avut un vârf de 280.000 de telespectatori, iar pe 28 iunie, când l-a avut invitat pe Călin Georgescu, un vârf apropiat, de 260.000 de telespectatori, apoi audiențele s-au topit.

În emisiunea din 28 iunie, Georgescu și Alexandrescu s-au contrat, fostul candidat la președinție acuzând-o, printre altele, că îl cheamă doar pentru audiență. Din susținător public al AUR și Georgescu, Realitatea Plus devenise critică cu AUR pentru că nu a trecut guvernul Veștea.

Iar după emisiunea cu Georgescu, Realitatea Plus a anunțat că îl va boicota pe fostul finalist prezidențial.

Iar audiențele s-au topit în zilele următoare. PaginadeMedia scrie că dacă pe 28 iunie emisiunea aduna 260.000 de telespectatori, pe 29 iunie cobora la 169.000, iar pe 30 iunie înregistra doar 107.000 de telespectatori. Iar scăderi au fost și în iulie, pe 1 iulie, Realitatea Plus a fost urmărită de 130.000 de persoane, iar cea din 2 iulie a coborât la 104.000 de telespectatori, cel mai slab rezultat din ultima lună.