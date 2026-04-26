După ce întâlnirea cu emisarii americani n-a mai avut loc, șeful delegației din Iran merge la Moscova, unde îi va raporta lui Putin stadiul negocierilor

Președintele rus Vladimir Putin îl primeste la Kremlin pe ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, într-o vizită din iunie 2025. Credit foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, luni, la Moscova, în cadrul unei vizite în care va prezenta un bilanț al negocierilor de pace asupra războiului încă în desfășurare în Orientul Mijlociu, a indicat duminică agenția iraniană de presă Isna, care îl citează pe ambasadorul Iranului în Rusia, relatează AFP.

Presa iraniană scrie că, în timpul vizitei sale planificate în capitala rusă, ca parte a unui turneu început vineri la Islamabad, capitala Pakistanului, ministrul Araghchi va discuta cu „oficialii ruși despre stadiul cel mai recent al negocierilor, despre armistițiu și despre evoluțiile conexe, și va prezenta totodată oficialilor ruși un raport cu privire la aceste negocieri”.

Rusia confirmă vizita ministrului iranian

Ministerul rus al de Externe a confirmat duminică informația potrivit căreia șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, se va deplasa în Rusia în viitorul apropiat.

Însă, după cum au relatat agențiile oficiale de presă ruse, nu a fost menționată o dată precisă și nici dacă oficialul iranian se va întâlni cu președintele Vladimir Putin.

„Confirmăm vizita lui Araghchi în Rusia pentru discuții”, a indicat MAE rus, citat de agenții, după anunțul făcut anterior de ambasadorul iranian la Moscova.

Trump nu și-a mai trimis emisarii în Pakistan, pentru discuții cu Iranul

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a anunțat că a decis ca negociatorii săi Steve Witkoff și Jared Kushner să nu se mai ducă în Pakistan, pentru discuții cu Iranul.

Trump a afirmat că nu merită ca delegația americană să facă un zbor de 18 ore până în Pakistan în condițiile în care Statele Unite au toate atuurile în ce privește conflictul cu Iranul.

„Oamenii mei erau pregătiți să plece și, cu puțină vreme în urmă, le-am zis: ‘Nu, nu faceți un zbor de 18 ore ca să ajungeți acolo. Avem toate cărțile. Ei pot să ne sune oricând vor, dar nu veți mai zbura 18 ore ca să discutați despre nimic’”, a declarat Trump.

El a reiterat duminică faptul că Statele Unite nu vor mai trimite delegații la negocieri cu Iranul.

„Dacă (iranienii) vor să discute, ne pot aborda sau ne pot suna. Dacă vor, putem discuta. Dar nu vom trimite oameni să călătorească 18 ore pentru o întâlnire”, a spus Trump într-un interviu la Fox News.

El și-a exprimat totodată recunoștința față de Pakistan, care a găzduit la Islamabad cea mai recentă rundă de negocieri americano-iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a revenit duminică în Pakistan, după o scurtă deplasare în Oman, care a jucat de asemenea un rol de mediator între Teheran și Washington, însă emisarii americani Jared Kushner – ginerele lui Trump – și Steve Witkoff își anulaseră deja călătoria la Islamabad.

Ministrul iranian nu i-a așteptat pe emisarii lui Trump

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a părăsit inițial Islamabadul, capitala Pakistanului, după ce a avut discuții cu mai mulți oficiali pakistanezi, printre care premierul și șeful armatei.

O sursă pakistaneză implicată în discuţii a declarat sâmbătă pentru Reuters că ministrul iranian de externe a transmis oficialilor pakistanezi cerinţele de negociere ale Teheranului, precum şi rezervele sale cu privire la cerinţele SUA.

Şeful diplomaţiei iraniene a sosit vineri seară la Islamabad cu unicul obiectiv declarat de a se întâlni cu conducerea civilă şi militară a Pakistanului, o călătorie care a coincis cu anunţul Statelor Unite privind trimiterea iminentă a unei delegaţii în capitala pakistaneză pentru a încerca să deblocheze negocierile de pace menite să rezolve criza regională.

Conform programului anunţat vineri, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi urmează să îşi continue turneul sâmbătă printr-o vizită în Oman, urmând ca ulterior să ajungă la Moscova.