După ce s-a scris că 6 petroliere sub embargou UE, care transportau petrol din Rusia, au acostat în România, a venit răspunsul ministrului

„La ora 09.20, în dimineața zilei de 5 iunie, cu o oră și zece minute înainte de explozia din Constanța, din Portul Midia Năvodari pleacă petrolierul Safeen Elona, sub pavilionul Insulelor Marshall”, a scris jurnalistul Emilian Isailă în SpotMedia, sâmbătă dimineață.

Ucrainenii au vrut să distrugă petrolierul Safeen Elona

„Destinația petrolierului era orașul Novorossiîsk. Distanța dintre portul Midia-Năvodari, la care e legată rafinăria Petromidia, și cel rusesc este de aproximativ 800 de kilometri. Operațiunea dronelor ucrainene din Marea Neagră viza distrugerea petrolierului Safeen Elona, potrivit unor surse care au dorit să-și păstreze anonimatul din cauza complexității situației”, a susținut SpotMedia.

Duminică, SpotMedia a publicat un nou articol în care a afirmat că „6 petroliere aflate sub sancțiuni ale Uniunii Europene și unul sub sancțiuni SUA au acostat în portul Constanța, conform monitorizării guvernului ucrainean”.

Reacția ministrului Apărării

Niciun vas aflat sub sancțiuni impuse de UE sau SUA nu au operat în Constanța după ce aceste măsuri au intrat în vigoare, afirmă ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o postare pe Facebook. ca răspuns la articolul Spot Media, dar pe care nu-l numește.

„În ultimele ore au circulat informații potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanța. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor”, a scris Radu Miruță.

Cele șase petroliere menționate în articol au fost prezente în portul Constanța, dar înainte ca ele să fie sancționate, spune ministrul care a prezentat și cronologia.

DASHAN / MIANZIMU – a trecut ultima dată prin portul Constanța în august 2023 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2024;

CELINE – ultima trecere prin portul Constanța a fost la 14.10.2023, iar sancțiunile au fost impuse în octombrie 2025;

IRA / BELA – a intrat în portul Constanța la 12.03.2024 și a plecat la 15.03.2024; a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2025;

CROCO / ARIA – a intrat în portul Constanța în aprilie 2025 și a fost sancționată internațional la 21.05.2025;

SATNA – a intrat în portul Constanța la 12.01.2023, iar sancțiunile au fost impuse în mai 2025;

PAXMARIS – a trecut ultima dată prin portul Constanța la 08.09.2024 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în mai 2025”, a detaliat Miruță.

El precizează că această cronologie a fost stabilită pe baza datelor oficiale primite de la instituțiile statului.

„O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancțiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele și datele contează. Întotdeauna”, a conchis ministrul Apărării.