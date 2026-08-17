După ce s-au născut prea mulți băieți într-o țară cu peste 100 de milioane de locuitori, autoritățile plănuiesc o schimbare în următorul deceniu

Vietnamul vrea să reducă raportul dintre băieți și fete la naștere până la nivelul considerat natural, aproximativ 106 băieți la 100 de fete până în 2035, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății care propune măsuri împotriva serviciilor de selecție a sexului copilului și campanii menite să combată preferința tradițională pentru băieți, scrie Reuters.

Documentul, publicat în weekend în consultare publică și analizat de agenția de presă, prevede scăderea raportului la mai puțin de 109 băieți la 100 de fete până în 2030, urmând ca până în 2035 să fie atins nivelul natural.

Dezechilibrul dintre sexe la naștere din Vietnam se numără de ani buni printre cele mai ridicate din Asia, acesta fiind sesizat încă din anii 2000, conform The Conversation.

Potrivit proiectului de lege, raportul era de 112,2 băieți la 100 de fete în 2016, a atins un vârf de 114,8 în 2018, iar în 2025 a coborât la 110.

Vietnamul are o populație de peste 100 de milioane de locuitori. Țara și-a dublat numărul de cetățeni în ultima jumătate de secol. Potrivit proiecțiilor făcute de Națiunile Unite, generațiile anilor 2000 vor face mai puțini copii din cauza acestui dezechilibru pe care autoritățile vietnameze vrea să îl repare.

Proiectul pus în dezbatere publică vine la un an de când femeile au fost încurajate să facă mai mulți moștenitori, odată ce a fost ridicată limita de doi copii impusă de autoritățile comuniste în urmă cu circa patru decenii.

Printre măsurile propuse de guvernul de la Hanoi se numără aplicarea mai strictă a legislației care interzice selecția sexului fătului, controale mai riguroase în unitățile medicale, monitorizarea mai atentă a reclamelor online pentru astfel de servicii și campanii de informare a populației.

Ministerul Sănătății a atribuit acest dezechilibru unei preferințe persistente pentru băieți, presiunii exercitate asupra familiilor de a avea moștenitori de sex masculin, reducerii dimensiunii familiilor și accesului tot mai facil la tehnologii care permit identificarea sexului copilului înainte de naștere.

Autoritățile vietnameze au avertizat că un surplus de bărbați pe termen lung ar putea genera probleme demografice și sociale majore, inclusiv dificultăți în ceea ce privește găsirea unui partener pentru o relație lungă, și căsătoriile implicit, accentuarea inegalităților de gen, creșterea violenței bazate pe gen, traficul de femei și fete și alte provocări pentru stabilitatea socială.