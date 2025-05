După ce și-a acceptat înfrângerea, George Simion vrea să conteste la CCR rezultatele alegerilor prezidențiale 2025 / „Eu sunt luptător, nu muiere”

AUR a decis să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai, câștigate de Nicușor Dan, au confirmat surse din partid pentru HotNews. De altfel, George Simion le-a transmis susținătorilor săi, luni seară: „Nu vor accepta, dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”.

Parlamentarii AUR vor susține marți de la ora 14:30, declarații de presă, atunci când, cel mai probabil, vor anunța decizia luată de partid.

George Simion a dat de înțeles încă de luni seara, pe TikTok, că va contesta rezultatul alegerilor. Într-un comentariu pe TikTok un urmăritor l-a îndemnat să facă contestație.

„Fac! Fără probleme! Nu vor accepta dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”, a fost răspunsul dat de George Simion.

La alegerile prezidențiale 2025 de duminică, Nicușor Dan a răsturnat avansul lui George Simion din primul tur, reușind o revenire unică în istoria României. Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 6.168.642 de voturi (53,60%), în timp ce liderul AUR, George Simion, a obținut 5.339.053 de voturi (46,40%). La cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2025 au votat peste 11,6 milioane de români.

Duminică noapte, George Simion și-a acceptat înfrângerea și a transmis și un mesaj pentru susținătorii săi de pe platforma X în care a anunțat că nu va renunța la „războiul nostru”, deși a pierdut în fața lui Nicușor Dan. George Simion a precizat un amănunt în limba engleza pe care nu l-a prezentat anterior în mesajul făcut în limba română.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză Simion în intervenția video preînregistrată publicată pe X.

Deși înainte de finalizarea scrutinului liderul AUR a acuzat o „fraudă electorală”, în acest mesaj transmis în engleză a transmis că nu au existat dovezi în acest sens, amănunt pe care nu l-a precizat în mesajul în limba română.