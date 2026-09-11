După ce SUA i-au ridicat o parte din sancțiuni, Lukașenko cere înapoi și milioanele blocate. „Dați banii”

Belarusul a reluat vânzările de hidroxid de potasiu în SUA după ridicarea sancțiunilor americane, dar dorește ca Washingtonul să-i înapoieze cele 40 de milioane de dolari care sunt „blocate” în sistemul bancar american, a declarat vineri președintele belarus Aleksandr Lukașenko, conform Reuters și Agerpres.

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, face obiectul sancțiunilor mai multor țări occidentale, dar relațiile cu SUA s-au dezghețat în ultimul an și au facilitat o serie de eliberări ale unor deținuți politic intermediate de Washington.

Statele Unite au anunțat după eliberarea unui lot de deținuți politic în decembrie că va renunța la sancțiunile împotriva hidroxidului de potasiu din Belarus, un ingredient utilizat în îngrășămintele chimice și o sursă cheie de venit din exporturi pentru fostul stat sovietic.

„În prezent încărcăm hidroxid de potasiu, îl vindem în SUA”, le-a spus Lukașenko jurnaliștilor în timpul unei deplasări pentru inspectarea unităților militare în vestul țării.

El a adăugat însă că 43 de milioane de dolari din cele 44 care aparțin Belarus sunt „blocate la Citibank” și a spus că partea americană trebuie să-i returneze.

„O rușine pentru SUA. Dați banii înapoi”

Lukașenko a spus că banii sunt o plată de la o „companie care a lucrat cu noi”, dar nu a furnizat alte detalii.

„Dați banii înapoi. Este o rușine pentru SUA. Apoi putem negocia chestiuni mai serioase”, a spus el.

Citibank nu a răspuns imediat unei solicitări a agenției Reuters de a comenta informația.

Președintele belarus, la putere din 1994, a făcut aceste declarații înainte de o vizită așteptată săptămâna viitoare a lui John Coale, trimisul președintelui Donald Trump în Belarus.

De anul trecut, Coale a negociat cu Lukașenko eliberarea a sute de deținuți politic din Belarus în schimbul relaxării sancțiunilor americane, deși sancțiunile UE rămân valabile.

Coale a spus că speră că următoarea călătorie va duce la eliberarea și mai multor oameni. Grupul belarus pentru drepturile omului Viasna, care activează din afara țării, estimează că există în prezent 900 de deținuți politic.