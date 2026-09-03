După ce unul dintre oamenii lui Putin a spus că economia rusă ar putea „să o ia razna”, șeful celei mai mari bănci este și el îngrijorat: „Observăm anumite tendințe”

Inflația din Rusia se accelerează, în special pentru că produce mai puțină benzină și motorină, a declarat German Gref, șeful Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, potrivit Reuters, în condițiile în care Ucraina și-a amplificat în această vară loviturile asupra rafinăriilor rusești.

„Consumul este în scădere încă din iunie… Acest lucru este un motiv de îngrijorare”, a declarat Gref în cadrul unui forum organizat în orașul portuar rus Vladivostok.

„Începem să observăm anumite tendințe”, a continuat el.

Gref a afirmat că inflația din Rusia se accelerează, fenomen pe care l-a atribuit în principal pierderii unei părți din capacitatea de rafinare a petrolului, pe fondul atacurilor ucrainene.

Banca pe care o conduce, afirmat el, se așteaptă ca profitul net din acest an să fie mai mare decât în 2025 și să atingă un nou record în 2027.

Sberbank a înregistrat un profit net record de 1,7 trilioane de ruble (19,50 miliarde de dolari) anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse băncii pe care Gref o conduce de aproape două decenii.

Economia rusă ar putea să „o ia razna”

Declarațiile pesimiste ale lui Gref privind inflația și scăderea consumului vin după ce, marți, reprezentantul președintelui Vladimir Putin pentru dezvoltare internațională, Boris Titov, a afirmat că economia rusă riscă să „o ia razna” dacă este gestionată astfel încât să se concentreze exclusiv pe nevoile complexului militar-industrial.

Declarațiile lui Boris Titov pentru agenția de știri economice RBC au reprezentat un semn rar de îngrijorare venit din cercurile de la Kremlin cu privire la presiunea tot mai mare exercitată asupra economiei de războiul dus din Ucraina, care durează de 4 ani și jumătate.

Titov, numit în 2024 în funcția de reprezentant special al lui Putin pe lângă organizațiile internaționale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, este un om de afaceri înstărit care a deținut în trecut cel mai important producător de vin spumant din Rusia. El a condus un influent grup de presiune din mediul de afaceri și a candidat la președinție în 2018.

„Economiile militare și civile au existat întotdeauna în simbioză pretutindeni. Multe invenții tehnice utile tuturor își au originea în complexul militar-industrial. Cheia stă în menținerea echilibrului”, a declarat Titov pentru RBC.

Ca pe vremea lui Stalin: „Totul pentru front, pentru victorie“

Rusia a majorat impozitele, a demarat procesul de redistribuire a proprietăților, a încurajat contribuțiile din partea companiilor pentru finanțarea războiului și, cel mai recent, a amenințat proprietarii de afaceri care nu fac suficient pentru a-și proteja instalațiile împotriva dronelor ucrainene.

Susținătorii războiului și unii oficiali guvernamentali se referă adesea la reorganizarea economiei sovietice sub dictatorul Iosif Stalin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ca la un model, citând sloganul din timpul războiului „Totul pentru front, totul pentru victorie”.

Această abordare se confruntă cu o rezistență prudentă, dar tot mai puternică, din partea diverselor sectoare.

„Aceasta nu este deloc o economie, ci un fel de «mod berserk» (scăpat de sub control) care poate exista doar pentru o perioadă foarte limitată de timp, iar necesitatea sa ar trebui analizată cu mare atenție”, a declarat Titov în ajunul unui important forum economic la care Putin va participa săptămâna aceasta în Extremul Orient al Rusiei.

RBC, care a realizat interviul, a menționat că termenul „berserk” provine de la războinicii mitologici nordici care intrau într-o stare asemănătoare transei, posibil indusă de droguri, care le permitea să lupte cu ferocitate și să ignore durerea.

Se preconizează că economia rusă va crește cu doar 0,4% în acest an, iar multe sectoare non-militare stagnează sau se contractă. Atacurile ucrainene asupra unor ținte economice, precum rafinăriile, comercianții online și infrastructura de export a petrolului și a cerealelor, ar putea reduce și mai mult această rată de creștere.