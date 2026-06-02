După decenii de căutări, astronomii au găsit în afara sistemului solar planete cu câmp magnetic

Astronomii au obținut cele mai solide dovezi de până acum că planetele din afara sistemului nostru solar au câmpuri magnetice, la fel ca Pământul și alte cinci planete cu care ne învecinăm, relatează Reuters.

Descoperirea, bazată pe observații realizate de telescoape din Chile și Hawaii, aprofundează înțelegerea exoplanetelor, arătând că cel puțin unele împărtășesc o caracteristică importantă prezentă la toate, cu excepția a două dintre cele opt planete ale sistemului nostru solar.

Un câmp magnetic este un câmp de forță invizibil generat de mișcarea materialului conductor de electricitate din interiorul unei planete – un nucleu de metal topit – combinată cu rotația sa.

Deși niciuna dintre exoplanetele gazoase din acest studiu nu este o candidată pentru susținerea vieții, un câmp magnetic ar putea fi unul dintre factorii care ajută la transformarea unei planete stâncoase, precum Pământul, într-una locuibilă.

Descoperirea este cu atât mai entuziasmantă încât astronomii au confirmat existența a peste 6.200 de planete în afara sistemului solar, după descoperirea primeia în 1992, potrivit NASA. Însă, până acum, nu au fost prezentate dovezi concrete privind existența unui câmp magnetic la niciuna dintre ele.

Toate exoplanetele depistate cu câmp magnetic sunt din aceeași clasă

Fiecare dintre aceste exoplanete orbitează foarte aproape de o stea mare și fierbinte, având o parte orientată permanent spre stea și cealaltă parte orientată permanent în direcția opusă, la fel cum Luna este față de Pământ.

Acest tip de planetă este numit „Jupiter fierbinte” datorită dimensiunii și compoziției comparabile cu cea a celei mai mari planete din sistemul nostru solar, deși cu o temperatură mult mai ridicată.

Cele șapte planete au mase cuprinse între aproximativ masa lui Jupiter și de peste trei ori masa acesteia.

Reprezentare artistică a unei planete de tip „Jupiter fierbinte”, FOTO: Mark Garlick / Sciencephoto / Profimedia

Vânturi puternice bat de pe partea „de zi”, fierbinte, spre partea „de noapte”, rece, a acestor planete. Proximitatea orbitală față de stelele lor face ca atmosfera de pe partea expusă să atingă temperaturi extrem de ridicate. Toate sunt mai apropiate de steaua lor decât este Mercur de Soare.

„Te-ai aștepta ca planetele cu temperaturi mai ridicate să aibă vânturi mai puternice. Cu cât introduci mai multă energie în sistem, cu atât vânturile devin mai violente. Dar noi observăm contrariul”, a spus astronoama Julia Seidel de la Laboratorul Lagrange al Observatorului Coastei de Azur din Nisa, Franța, autoarea principală a studiului publicat marți în revista Nature Astronomy.

„Cele mai fierbinți planete sunt cele care au vânturi mai puțin intense, care amestecă atmosfera. Și acest lucru este cu adevărat ciudat față de ceea ce știm despre modul în care se comportă atmosferele”, a spus Seidel. „Asta înseamnă că toată acea energie pe care steaua o transferă atmosferei planetei trebuie disipată într-un alt mod. Iar singura posibilitate de a frâna atmosfera atât de mult și atât de repede este prin câmpul magnetic și interacțiunea acestuia cu particulele încărcate în mișcare din atmosferă”, a explicat astronoama.

Vânturi la viteze uriașe pe cele 7 planete din afara sistemului solar

Vitezele vânturilor pe cele șapte exoplanete au ajuns până la 25.000 km pe oră, mai puternice decât pe Jupiter.

Ținând cont că majoritatea planetelor din sistemul nostru solar au câmpuri magnetice, cercetătorii au afirmat că nu este surprinzător că și exoplanetele posedă unul. Însă până acum, spun ei, oamenii de știință au avut dificultăți în a găsi dovezi convingătoare.

„Noi nu privim o singură exoplanetă, ci o populație de astfel de planete și vedem cum apare o tendință”, a spus Seidel.

Câmpul magnetic al lui Jupiter este cel mai mare și cel mai puternic din sistemul nostru solar. Cele șapte exoplanete au generat câmpuri magnetice mai mici decât cel al lui Jupiter, dar comparabile cu cele ale planetelor din sistemul solar, în general.

Planetele sistemului solar: Mercur, Venus, Pământul, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, FOTO: Wavebreak / Profimedia

De ce este important câmpul magnetic pentru capacitatea unei planete de a susține viața

Mercur, Pământul, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun sunt planetele din sistemul solar care generează un câmp magnetic. Venus și Marte, vecinele imediate ale Pământului, sunt cele două planete care nu au un câmp magnetic. Ganymede, un satelit mare al lui Jupiter, are în schimb unul.

Luna Pământului a avut, de asemenea, în trecut, propriul câmp magnetic.

Un câmp magnetic este unul dintre factorii care influențează capacitatea unei planete de a-și menține atmosfera pe perioade îndelungate. De exemplu, Marte a avut cândva un câmp magnetic, dar l-a pierdut acum miliarde de ani, după ce interiorul său s-a răcit, iar în prezent are doar o atmosferă foarte subțire și un peisaj neprietenos vieții.

„Deși există o concepție greșită frecventă conform căreia câmpurile magnetice determină direct dacă o planetă este locuibilă, ele pot juca un rol important în modul în care o planetă evoluează în timp”, a spus astronoama Bibiana Prinoth de la Observatorul European de Sud, coautoare a studiului.

„Viața așa cum o cunoaștem depinde de existența unei atmosfere. O atmosferă ajută la menținerea presiunii la suprafață, la reglarea temperaturii și, pe Pământ, permite existența apei lichide la suprafață”, a subliniat ea.

