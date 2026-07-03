După Finlanda, încă o vecină a Rusiei ia în calcul amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său

Preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat vineri că doreşte ca ţara sa, ce se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, să participe la descurajarea nucleară occidentală împotriva Rusiei, sugerând astfel de fapt desfăşurarea de arme nucleare pe teritoriul lituanian, ceea ce ar impune însă revizuirea Constituţiei, demers pe care l-a iniţiat deja, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

„Este vorba despre obiectivul ţării mele de a folosi toate oportunităţile de descurajare nucleară şi dorim să fim parte integrală a acestei descurajări nucleare”, a spus Gitanas Nauseda la o conferinţă de presă la Berlin, alături de alţi lideri baltici şi de cancelarul german Friedrich Merz.

„Am propus în urmă cu câteva zile un amendament constituţional pentru a elimina restricţia existentă asupra unei posibile desfăşurări de arme nucleare în Lituania”, a precizat el.

Tot vineri, un grup de 50 de parlamentari lituanieni a confirmat că a înregistrat oficial un proiect de amendament constituţional în acest sens. Revizuirea Constituţiei Lituaniei necesită aprobarea în parlament de două ori cu o majoritate de două treimi (94 din 141 de membri), cu un interval de cel puţin trei luni între voturi.

Decizie luată anterior de Finlanda

Iniţiativa Lituaniei vine la trei săptămâni după ce parlamentul Finlandei a votat ridicarea interdicţiei totale asupra desfăşurării de arme nucleare în această ţară, care a renunţat la tradiţionala sa neutralitate şi a aderat la NATO în 2023.

Un număr de 125 de deputați finalndezi au votat pentru adoptarea propunerii înaintate de guvern, în timp ce 61 au votat împotrivă, iar 13 au fost absenți. Finlanda va putea aduce, transporta, furniza sau deține arme nucleare, acolo unde apărarea națională o impune.

Decizia elimină interdicția națională care viza importul, producția, deținerea și detonarea explozibililor nucleari, prevăzută în Legea privind energia nucleară din anii 1980.