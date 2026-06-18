Finlanda face un pas decisiv pentru ridicarea interdicției totale care viza armele nucleare

Parlamentul finlandez a votat miercuri pentru ridicarea interdicției totale care vizează armamentul nuclear, cu scopul de a alinia țara la politica NATO de descurajare în contextul aderării din 2023, a scris AFP.

Un număr de 125 de deputați au votat pentru adoptarea propunerii înaintate de guvern, în timp ce 61 au votat împotrivă, iar 13 au fost absenți. Acum că a trecut de parlament, inițiativa mai are nevoie doar de aprobarea președintelui.

Dacă proiectul devine lege, Finlanda va putea aduce, transporta, furniza sau deține arme nucleare, acolo unde apărarea națională o impune.

Decizia elimină interdicția națională care viza importul, producția, deținerea și detonarea explozibililor nucleari, prevăzută în Legea privind energia nucleară din anii 1980.

Prin această inițiativă, este modificat codul penal pentru a cuprinde excepții de la interdicțiile privind armele nucleare.

Mesajul ministrului apărării

„Consolidăm apărarea Finlandei și permitem utilizarea deplină a descurajării nucleare a NATO ca protecție pentru Finlanda”, declara ministrul apărării, Antti Hakkanen, într-un mesaj postat pe platforma X marți, cu o zi înainte de vot.

Finlanda a aderat la NATO în aprilie 2023, renunțând la o politică veche de decenii în contextul războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei.