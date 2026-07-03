După incendiul devastator, proprietarul Prosper Plaza revine în forță

Omul de afaceri Gheorghe „Gigi“ Bulat, proprietarul centrului comercial Prosper Plaza, din Sectorul 5 al capitalei, afectat de un incendiu major în 2022, revine acum pe piața imobiliară cu două proiecte rezidențiale ce vor fi realizate în parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar Bogdan-Ionuț Roman. Acesta, alături de fostul fotbalist Ilie Iordache, a construit un ansamblu de case în cartierul bucureștean Pantelimon, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Citește mai mult la profit.ro