După Musk și Altman, fondatorul Google DeepMind îl susține pe Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, pe fondul îngrijorărilor legate de AI

Personalități de seamă din domeniul inteligenței artificiale au început să-și exprime public sprijinul față de apelul lui Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, de a încetini dezvoltarea AI și de a introduce măsuri de protecție mai stricte.

Intervențiile vin după ce Dario Amodei a scris sâmbătă pe blogul său că riscurile asociate AI sunt „grave”și și-a îndemnat competitorii să încetinească dezvoltarea AI în scopul obținerii unui nivel de siguranță. El a prezentat un plan în trei etape pentru realizarea acestui lucru.

Liderii a două companii rivale din domeniul inteligenței artificiale, Sam Altman de la OpenAI și Elon Musk, au declarat amândoi că sunt de acord cu Amodei.

Demis Hassabis, cofondator și CEO al Google DeepMind, unul dintre cele mai avansate sisteme de AI, a reacționat și el, spunând că e de aceeași părere.

„Eseul lui Dario indică calea corectă de urmat. Detaliile trebuie încă puse la punct, dar direcția este cea potrivită pentru a face față acestui moment critic”, a scris pe X Demis Hassabis, citat de agenția turcă de știri Anadolu, redistribuind mesajul CEO-ului Anthropic.

Hassabis a făcut și o legătură între propunerea lui Amodei și apelul recent al Google DeepMind privind înființarea unui organism de standardizare la nivel de industrie pentru AI de ultimă generație.