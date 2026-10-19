După Nadia Comăneci, un nou nume sonor din gimnastica românească se alătură echipei PRO TV

Medaliată multiplă la campionatele mondiale, europene și la Olimpiadă, Larisa Iordache se alătură grupului PRO pentru a comenta Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Olanda) ce au loc în perioada 20-25 octombrie, scrie PaginadeMedia.

Venirea Larisei Iordache în echipa PRO are loc la doar câteva săptămâni după ce legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci a devenit jurată la Românii au talent.

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări, din dorința de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele și de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecțiune. De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, spune Larisa Iordache.

Programul finalelor Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam:

Marți, 20 octombrie, de la 20:00 – finala masculină pe echipe;

Miercuri, 21 octombrie, de la 20:00 – finala feminină pe echipe, cu trei calificări

olimpice puse în joc;

olimpice puse în joc; Joi, 22 octombrie, de la 20:30 – finala masculină la individual compus;

Vineri, 23 octombrie, de la 20:30 – finala feminină la individual compus;

Sâmbătă, 24 octombrie, de la 15:00 – finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele,

respectiv finalele feminine la sărituri și paralele inegale;

Duminică, 25 octombrie, de la 15:00 – finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă,

respectiv finalele feminine la bârnă și sol.

Palmaresul Larisei Iordache

În vârstă de 30 de ani, retrasă din competiții în decembrie 2021, Larisa Iordache are o medalie de bronz la Jocurile Olimpice (cu echipa), două medalii de argint și două medalii de bronz la Campionatele Mondiale și patru medalii (două de aur) la Campionatele Europene.