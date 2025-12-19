După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”

Liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele rusești „înghețate” în UE, ocolind astfel neînțelegerile cu privire la planul fără precedent de finanțare a Kievului cu banii Moscovei, potrivit Reuters.

„Astăzi am aprobat o decizie de a acorda 90 de miliarde de euro Ucrainei”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă vineri dimineața, după summitul de 16 ore de la Bruxelles.

„Ca măsură de urgență, vom acorda un împrumut garantat de bugetul Uniunii Europene”, a adăugat el.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a reacționat vineri dimineață spunând că „legalitatea și bunul simț” au câștigat.

„O mare lovitură pentru doritorii de război din UE conduși de eșuata Ursula — vocile rațiunii din UE au blocat utilizarea ilegală a rezervelor rusești pentru a finanța Ucraina”, a scris Dmitriev pe X.

Nicușor Dan: Un împrumut pe care Ucraina îl va rambursa după război

Președintele Nicușor Dan a explicat după întâlnirea liderilor UE că este vorba despre un împrumut pe care îl ia Uniunea pentru Ucraina, iar autorităţile de la Kiev îl vor rambursa când se va încheia războiul.

Pentru că este nevoie de un împrumut al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate, iar trei ţări – Ungaria, Slovacia şi Cehia au exprimat rezerve privind contribuţia lor, a spus preşedintele român, potrivit Agerpres.

Liderii UE au dat, de asemenea, Comisiei Europene mandatul de a continua să lucreze la un așa-numit împrumut de despăgubiri bazat pe activele imobilizate ale Rusiei, opțiune care s-a dovedit a fi imposibil de pus în practică la acest moment, mai ales din cauza opoziției Belgiei, unde se află cea mai mare parte a activelor.

Ideea împrumutului UE părea inițial imposibil de pus în practică, deoarece necesită unanimitate, iar premierul ungar Viktor Orban s-a opus. Însă Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au acceptat să permită continuarea schemei, atâta timp cât aceasta nu le afectează financiar.

Liderii UE au declarat că activele rusești în valoare totală de 210 miliarde de euro care sunt sechestrate UE vor rămâne înghețate până când Moscova va plăti reparații de război Ucrainei. Dacă Moscova va face vreodată un astfel de pas, Ucraina ar putea folosi banii pentru a rambursa împrumutul.

Merz: E o veste proastă pentru Rusia

„Aceasta este o veste bună pentru Ucraina și o veste proastă pentru Rusia, iar aceasta a fost intenția noastră”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Miza pentru găsirea de bani pentru Kiev era mare, deoarece fără ajutorul financiar al UE, Ucraina ar fi rămas fără bani în al doilea trimestru al anului viitor și, cel mai probabil, ar fi pierdut războiul cu Rusia, ceea ce, potrivit temerilor UE, ar fi adus mai aproape amenințarea unei agresiuni rusești împotriva blocului.

Decizia vine după multe ore de discuții între lideri cu privire la detaliile tehnice ale unui împrumut fără precedent bazat pe activele rusești înghețate, care s-au dovedit a fi prea complexe sau prea dificile din punct de vedere politic pentru a fi rezolvate în această etapă.

Principala dificultate a fost aceea de a oferi Belgiei, unde se află 185 de miliarde de euro din totalul activelor rusești din Europa, garanții suficiente împotriva riscurilor financiare și juridice generate de potențiale represalii rusești pentru eliberarea banilor către Ucraina.

„Au fost atât de multe întrebări cu privire la împrumutul de despăgubiri, încât a trebuit să trecem la planul B. Raționalitatea a prevalat”, a declarat premierul belgian Bart De Wever într-o conferință de presă. „UE a evitat haosul și divizarea și a rămas unită”, a spus el.

„Orban a obținut ceea ce și-a dorit”

Având în vedere că finanțele publice din întreaga UE sunt deja afectate de nivelurile ridicate ale datoriei, Comisia Europeană a propus utilizarea activelor rusești pentru un împrumut către Kiev sau pentru un împrumut comun din bugetul UE.

Utilizarea celei de-a doua opțiuni i-a permis lui Orban să revendice o victorie diplomatică.

„Orban a obținut ceea ce și-a dorit: niciun împrumut de despăgubiri. Și acțiuni ale UE fără participarea Ungariei, Cehiei și Slovaciei”, a declarat un diplomat al UE.

Kaja Kallas: „Pur și simplu nu ne permitem să eșuăm”

Mai mulți lideri ai UE care au sosit la summit au declarat că este imperativ să găsească o soluție pentru a menține finanțarea Ucrainei și lupta acesteia pentru următorii doi ani. De asemenea, aceștia au dorit să demonstreze puterea și hotărârea țărilor europene, după ce președintele SUA, Donald Trump, le-a calificat săptămâna trecută drept „slabe”.

„Pur și simplu nu ne permitem să eșuăm”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat la summit, îndemnase UE să accepte utilizarea activelor rusești pentru a furniza fondurile care, potrivit lui, ar permite Ucrainei să continue lupta.

„Decizia care se află acum pe masă – decizia de a utiliza integral activele rusești pentru a ne apăra împotriva agresiunii ruse – este una dintre cele mai clare și mai justificate din punct de vedere moral decizii care ar putea fi luate vreodată”, a spus liderul ucrainean.