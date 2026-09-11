După patru zile, Grindeanu are o primă reacție în cazul zborului privat spre Mykonos. Ce spune despre pasagerul Manole

Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că a discutat cu deputatul social-democrat Florin Manole care a fost printre pasagerii zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț.

„Era mai bine să nu fie (în acel zbor-n.r.)”, a spus Grindeanu.

„Mi-a explicat Florin Manole, cred ca v-a explicat și vouă, o să mai dea explicații dacă e nevoie, dar din ce am inteles n-au vorbit despre decizii ale CCR care sa se întâmple într-o zi două”, a adăugat liderul PSD, cu referire la întâlnirea dintre șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan, înainde de ședința CCR pe tema legii integrității.

Grindeanu a spus că îl încurajează pe Florin Manole și „pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă”.

„E obligatoriu să meargă. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă, toți”, a mai spus Grindeanu.

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.