După șapte ani, unul dintre cei mai importanți oameni din PRO TV pleacă din companie. A doua plecare în doar câteva zile. „Vreau să mă concentrez pe următorul capitol din viața mea”

După șeful site-ului ȘtirilePROTV.ro, Sorin Kosz, un al doilea nume important din companie și-a anunțat plecarea.

Antonii Mangov, cel care a ocupat în șapte ani funcția de Director de Programe PRO TV, fiind responsabil de dezvoltarea strategiei de programe, precum și de consolidarea portofoliului de conținut, pleacă din PRO TV, potrivit unui comunicat de presă al televiziunii.

„După șapte ani extraordinari și plini de satisfacții în calitate de Director de Programe la PRO TV, am decis că a venit momentul potrivit să mă retrag din această poziție, din motive personale și din dorința de a mă concentra asupra următorului capitol din viața mea. Sunt profund recunoscător pentru încrederea, sprijinul și colaborarea de care am avut parte în toți acești ani și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună. A fost un privilegiu să lucrez alături de atât de mulți profesioniști talentați și dedicați și voi rămâne cu o profundă apreciere pentru această experiență și pentru numeroasele relații pe care le-am construit de-a lungul timpului”, a declarat Antonii Mangov.

Despărțirea se va produce începând din luna noiembrie, potrivit comunicatului.

„Vreau să îi mulțumesc personal lui Tony pentru dedicarea și profesionalismul său și pentru tot ceea ce a adus companiei noastre în ultimii șapte ani. A fost o parte importantă a echipei noastre și a avut o contribuție reală și de durată la dezvoltarea businessului nostru. Îi suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes și împlinire în următorul capitol. Vom comunica, la momentul potrivit, mai multe informații despre numirea noului nostru Director de Programe”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

În urmă cu două zile, și șeful site-urilor Știrile PRO TV și Sport.ro, Sorin Kosz, și-a anunțat plecarea din companie după patru ani.