După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării

Militari ucraineni pe un tanc T-72 de fabricație sovietică în regiunea Sumî, în apropiere de granița cu Rusia, pe 12 august 2024, pe fondul incursiunii armate din provincia rusă Kursk. Sursa FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a declarat Zelenski pe Telegram, promiţând că eventualele „încălcări constatate vor fi transmise autorităţilor” responsabile cu lupta împotriva corupţiei.

Acest anunţ survine în contextul în care preşedinţia ucraineană este afectată de dezvăluirea unui scandal de corupţie de aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic al Ucrainei, deja slăbit de atacurile aeriene ruseşti.

Potrivit autorităţilor de luptă împotriva corupţiei, presupusul creier al acestei scheme de deturnare de fonduri este Timur Mindich, un prieten apropiat al lui Zelenski şi fostul său partener de afaceri, care a părăsit Ucraina cu puţin timp înainte de izbucnirea scandalului.

Acest caz a reaprins o luptă politică internă la Kiev, principalul rival al lui Zelenski, fostul preşedinte Petro Poroşenko, cerând săptămâna aceasta demisia întregului guvern.

Sâmbătă, Mindich şi un alt suspect care este, de asemenea, dat în urmărire, Oleksandr Tsukherman, au fost adăugaţi pe lista persoanelor căutate de Ucraina, potrivit Ministerului de Interne.

O revizuire a consiliilor de supraveghere a companiilor de apărare este, de asemenea, în curs, potrivit lui Zelenski, la fel ca şi un audit ce vizează sectorul energetic anunţat săptămâna trecută.

Ucraina a primit peste 290 de miliarde de euro ajutor militar şi financiar din partea Statelor Unite şi a Europei de la începutul invaziei ruse din 2022, potrivit institutului german Kiel.

Mai multe scandaluri majore au izbucnit în sectorul apărării ucrainean de la începutul războiului, inclusiv în legătură cu deturnarea de fonduri legate de fabricarea de obuze, achiziţionarea de uniforme şi provizii pentru soldaţi.