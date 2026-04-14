După Trump, și JD Vance îi transmite Papei Leon un mesaj tranșant

Vicepreședintele JD Vance, cel mai înalt reprezentant catolic din cadrul guvernului federal, a declarat luni, într-un interviu la Fox News, că Papa ar trebui să nu se amestece în treburile americane, potrivit The New York Times.

Vance, care s-a convertit la catolicism și care urmează să publice o carte în care descrie în detaliu trecerea sa la această religie, a ignorat reacțiile negative ale creștinilor de pe întreg spectrul politic față de atacurile președintelui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.

El a afirmat că „în anumite cazuri ar fi mai bine ca Vaticanul să se limiteze la chestiuni de moralitate”. Trump a intrat în conflict cu Suveranul Pontif pe teme legate de război și imigrație, iar duminică l-a atacat, calificându-l drept „slab în fața criminalității”

Papa „să se limiteze la chestiuni legate de, știți voi, ce se întâmplă în Biserica Catolică”, a spus Vance în emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, când a fost întrebat dacă este de acord cu atacurile liderul SUA la adresa Papei. „Iar președintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii publice americane.”

Referitor la divergențele dintre cei doi, Vance a adăugat: „Când sunt în conflict, sunt în conflict. Nu-mi fac prea multe griji în privința asta.” El a continuat explicând că vede această situație ca pe ceva inevitabil: „Cred că este un lucru firesc. Sunt sigur că se va întâmpla și în viitor și nu este o mare problemă că s-a întâmplat în trecut.”

Conflictul dintre Trump și Vatican a survenit la doar câteva zile după ce Vance și o echipă de diplomați americani nu au reușit să încheie un acord de pace cu Iranul, în contextul unui armistițiu fragil. Papa Leon al XIV-lea este unul dintre cei mai vehemenți critici ai războiului dintre SUA și Iran și s-a opus ferm sugestiilor administrației Trump potrivit cărora acest conflict ar avea aprobarea divină.

Într-o predică recentă, Papa Leon a spus că misiunea creștină a fost adesea „denaturată de dorința de dominare, complet străină de calea lui Iisus Hristos”.

Referitor la atacurile președintelui Trump, Papa Leon al XIV-lea a replicat calm, declarând recent că nu se teme de criticile Casei Albe și că își va continua misiunea de a predica pacea, avertizând totodată că mesajul Evangheliei este „folosit în mod abuziv” pentru a justifica interese politice.