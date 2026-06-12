După un deceniu de dispute, țările UE s-au înțeles pe reforma drepturilor pasagerilor curselor aeriene

Pasagerii privesc un panou de afișaj la Aeroportul Berlin-Brandenburg (BER), 6 februarie 2026. Credit line: Michael Bahlo / DPA / Profimedia

Ambasadorii statelor membre ale UE au aprobat vineri după-amiază compromisul final privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni din blocul comunitar, negociat de președinția cipriotă a Consiliului UE cu Parlamentul European, relatează Politico după discuții cu patru diplomați europeni.

Potrivit unuia dintre diplomați, compromisul a obținut un sprijin cu mult peste pragul majorității calificate necesar pentru adoptare.

Textul va trebui totuși să fie aprobat de eurodeputații care fac parte din comitetul de conciliere – organismul comun convocat pentru soluționarea divergențelor dintre Parlament și statele membre în privința acestui dosar – înainte de termenul-limită de luni.

Ulterior, va trece prin etapele finale ale procesului legislativ, inclusiv un vot în plenul Parlamentului European, așteptat în luna iulie.

Cea mai importantă prevedere pentru pasageri a rămas neschimbată

Compromisul, care urmărește să stabilească un echilibru mai bun între interesele companiilor aeriene și drepturile pasagerilor, păstrează mai multe elemente-cheie ale cadrului actual.

Printre acestea se numără pragul de întârziere de trei ore care conferă dreptul la despăgubiri și nivelurile de compensare cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de lungimea zborului.

Documentul introduce obligația companiilor aeriene de a le furniza pasagerilor ale căror zboruri sunt anulate sau întârziate cu cel puțin trei ore „instrucțiuni clare privind modul de depunere a unei cereri” de despăgubire.

Măsura este menită să sporească gradul de informare al călătorilor cu privire la drepturile lor, în condițiile în care majoritatea pasagerilor nu solicită în prezent compensațiile la care au dreptul.

Un compromis care va mulțumi probabil companiile aeriene

Cu toate acestea, forma finală a documentului nu introduce obligația companiilor aeriene de a trimite pasagerilor fie un formular de despăgubire precompletat, fie un link direct către un formular de solicitare a despăgubirii.

Aceste două propuneri au fost susținute de eurodeputați și incluse în versiunile anterioare ale textului, dar nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea statelor membre.

Reforma a fost propusă inițial în 2013, însă ani de dispute între instituțiile UE, neîncrederea tot mai mare dintre acestea și interesele concurente din industrie au dus la numeroase întârzieri, scrie Politico.