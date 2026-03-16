Sean Penn vrea să meargă „în prima linie” a frontului, după „vizita privată” la Kiev. Ce i-a transmis Zelenski

Sean Penn surprins pe o stradă din Kiev, pe 16 martie 2026. FOTO: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Actorul american Sean Penn, care tocmai a câștigat al treilea premiu Oscar la o ceremonie la care nu a participat, se află într-o nouă vizită în Ucraina, unde s-a întâlnit luni cu președintele Volodimir Zelenski pentru a-și arăta sprijinul față de Kiev în fața invaziei ruse, informează AFP.

Deja câștigător al premiului Oscar pentru rolurile sale din „Mystic River” și „Milk”, Sean Penn a fost văzut luni de jurnaliștii AFP coborând dintr-o mașină și intrând într-un hotel din Kiev, cu părul alb ciufulit și purtând ochelari de soare.

Acesta se află într-o „vizită privată”, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean. „Pur și simplu vrea să sprijine Ucraina”, a adăugat oficialul citat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a salutat pe Sean Penn drept „un adevărat prieten al Ucrainei” într-o postare pe rețelele de socializare, însoțită de o fotografie cu el în biroul său alături de celebrul actor.

„Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a acestui război de amploare. La fel este și azi. Și știm că vei continua să fii alături de țara și poporul nostru”, a afirmat Zelenski în postare, adresându-se actorului.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Liderul ucrainean declarase într-un interviu acordat AFP în februarie că a văzut și „a îndrăgit” filmul „One Battle After Another” regizat de Paul Anderson, cu care Sean Penn a câștigat duminică premiul Oscar pentru rol secundar, notează Agerpres.

Actorul în vârstă de 65 de ani intenționează apoi să meargă „în prima linie” în Ucraina, a declarat pentru AFP o altă sursă ucraineană.

Sean Penn, unul dintre susținătorii Kievului la Hollywood, a vizitat deja Ucraina de mai multe ori de la începutul invaziei rusești la scară largă din 2022.

De asemenea, el a coregizat un documentar în 2023 despre Volodimir Zelenski, el însuși fost actor.

Documentarul, un portret admirativ al lui Zelenski, care urmărește ascensiunea spectaculoasă a acestuia de la actor de comedie la lider militar, a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în 2023.

În timpul interviurilor în care au vorbit despre primele luni ale invaziei Ucrainei, Sean Penn și Volodimir Zelenski au legat ceea ce amândoi au descris drept o prietenie profundă.

În 2025, Sean Penn și starul rock Bono au transmis un apel vibrant către Occident pentru sprijinirea Ucrainei, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, pozând pentru fotografi pe covorul roșu alături de soldații ucraineni, notează AFP.