„E frumos ce faceți?”. Polițiști locali din Sectorul 1 au aruncat pe trotuar marfa unei bătrâne care vindea fructe și legume. Primarul cere sancțiuni

Un clip pe Facebook arată intervenția unui echipaj al Poliției Locale Sector 1 care a vizat o femeie în vârstă ce vindea fructe și legume pe trotuar, fără autorizație. Imaginile arată marfa femeii împrăștiată pe trotuar, în timp ce aceasta plânge în hohote pe o bancă. Primarul George Tuță a cerut o anchetă la poliția locală privind modul în care au acționat oamenii legii.

Clipul începe deja când marfa femeii era împrăștiată pe trotuar, iar un polițist în civil ducea o parte din ea în portbagajul mașinii de poliție.

În timpul acesta femeia plângea așezată pe o bancă, unii trecători încercând să o liniștească și să o ajute să strângă din fructele și legumele împrăștiate. După ce și-a mai revenit, femeia l-a întrebat pe unul dintre polițiști: „E frumos ce faceți?”

Anchetă internă la Poliția Locală Sector 1

Poliția Locală Sector 1 a anunțat că va deschide o anchetă privind incidentul întrucât nu au fost respectate „standardele de conduită” cerute unui polițist.

„Imaginile prezintă un comportament care nu corespunde standardelor de conduită pe care instituția le solicită tuturor polițiștilor locali în relația cu cetățenii. Indiferent de contextul intervenției și de situația constatată la fața locului, acțiunile unui polițist local trebuie să fie caracterizate de calm, profesionalism, respect și proporționalitate. În consecință, conducerea Poliției Locale Sector 1 a dispus verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a anunțat Poliția Locală, într-o postare pe Facebook.

Verificările vor fi făcute pe durata a cinci zile lucrătoare, perioadă în care polițistul local implicat nu va desfășura activități care presupun contact direct cu publicul.

„Intervenția a avut loc în contextul unei probleme semnalate constant de locuitorii Sectorului 1: comercializarea ambulantă, fără autorizație, a fructelor, legumelor și florilor. Pentru locația în cauză, dispeceratul Poliției Locale Sector 1 a înregistrat 12 apeluri în ultimele șase luni, dintre care 3 sesizări numai în ultimele șapte zile. Comerțul stradal desfășurat fără respectarea condițiilor legale nu poate fi nici încurajat, nici ignorat de autorități, atunci când există sesizări și sunt constatate astfel de situații”, menționează polițiștii din subordinea Primăriei Sectorului 1

Astfel intervenția în sine era justificată, dar nu și modul în care s-a desfășurat.

„Nu vom relativiza și nu vom apăra un comportament nepotrivit pentru simplul motiv că intervenția a avut loc în contextul unei posibile încălcări a legii. Polițiștii locali trebuie să respecte aceleași reguli de conduită pe care le solicită cetățenilor”, mai precizează sursa citată.

Și primarul George Tuță a cerut cercetarea disciplinară a polițistului local implicat.

„Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii. Am cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Voi urmări personal ca această situație să fie analizată cu maximă seriozitate și cu respectarea strictă a legii”, a scris Tuță pe Facebook