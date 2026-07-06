„E o mare, mare prostie”. Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan, dar neagă că ar exista o colaborare „dincolo de cadrul instituțional”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că el și actualul președinte, Nicușor Dan, au fost în general „adversari”, cu excepția celui de-al doilea tur de la alegerile prezidențiale din 2025, când l-a votat pe el în detrimentul contracandidatului de la AUR, George Simion.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, într-un interviu difuzat luni de Digi24, despre vocile care susțin că a existat o apropiere între el și președintele Nicușor Dan.

„Am să fiu cât se poate de direct și de transparent la treaba asta. Poate o să supăr pe mulți. Eu și PSD n-am avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu, personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari, în afară de turul 2, anul trecut, când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion, dar de aici până la a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie”, a răspuns liderul PSD.

„Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat”

Sorin Grindeanu l-a lăudat pe președintele țării pentru că „a înțeles să fie echilibrat” în abordarea actualei crize politice.

„Ce pot să vă spun e că Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă. Ilie Bolojan n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD. El dacă era să fie ales cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament, nu mai mult. PNL a ieșit la alegeri pe locul 3”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a continuat să îl critice pe omologul său de la PNL.

„Am înțeles, uităm lucrurile, dar românii au dat PSD pe primul loc. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva în afară de încrâncenare, și anume să fii dispus la dialog, că n-ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3, și ești prim-ministru al unei coaliții formate din patru partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și a mers comportându-se ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, a mai declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.