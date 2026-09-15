Echipa Realitatea Plus, agresată în Piața Victoriei. Reportera a fost îmbrâncită de bărbați cu fețele acoperite

Echipa Realitatea Plus, formată dintr-o reporteră și un operator, a fost agresată marți, în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor care a degenerat în violențe. Reportera a fost îmbrâncită de bărbați cu fețele acoperite, iar mai mulți manifestanți au încercat să împiedice filmarea și au agresat-o verbal și fizic.

„Nu ne mai filma, că ne bagi la pușcărie, ești prost la cap?”, a strigat unul dintre protestatari către echipa de televiziune.

Reportera a fost îmbrâncită. Ea prezenta imaginea de ansamblu și l-a rugat pe colegul operator să filmeze pietrele desprinse, aruncate de unii dintre protestatari înspre forțele de ordine.

„Fără violență nu se poate”, i-a spus un manifestant care purta o mască de protecție.

Un alt bărbat, cu gluga trasă pe cap și cu fața acoperită de un fular, s-a apropiat și a dus palma spre camera de filmat.

„Lasă-l pe colegul meu”, i-a spus reportera, întrebându-l apoi: „Stai puțin, ești fermier sau ce ești?”. Jurnalista a continuat spunând că sunt persoane infiltrare în protestul fermierilor.

Un altul, tot cu fața acoperită, îi dă femeii peste microfon și o înjură. I-a dezmembrat microfonul și apoi încearcă din nou să îl ia din mâna femeii și să îl trântească de pământ.

Un bărbat care purta o cască și avea un ghiozdan cu însemnele unei platforme de livrare de mâncare s-a interpus între jurnalistă și persoanele agresive și a îndrumat-o ușor, de umăr, dinspre acel grup.

Reportera și operatorul au fost huiduiți de manifestanți.

„Au început să dea în mine”, a spus operatorul după ce și-a strigat colega.

Potrivit Digi24, echipa Realitatea Plus a ajuns la spital.