Locul din România unde se vede cel mai bine eclipsa de soare din 12 august 2026

Europenii vor fi martorii acestui fenomen astronomic la 27 de ani de la ultima eclipsă totală de soare produsă deasupra bătrânului continent.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă de pe Europa continentală are loc la aproape trei decenii de când și cerul deasupra României s-a întunecat în plină zi.

Se întâmpla în 11 august 1999, când a fost eclipsă totală de Soare, vizibilă și din București.

Următorul eveniment de acest gen, vizibil din țara noastră și din Capitală, se va produce pe 3 septembrie 2081, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Până atunci, pasionații de astronomie și nu numai pot privi cerul pe 12 august 2026, moment în care însă, doar o parte dintre români vor putea să vadă eclipsa de soare, care va fi parțială în țara noastră.

Vestul țării vede cel mai bine eclipsa de soare din 12 august 2026

Fenomenul va fi cel mai bine văzut în partea de vest a țării, unde acoperirea discului Soarelui de către Lună va fi de maxim 33%, mai exact în Oradea.

Eclipsa se va produce la apusul Soarelui iar corpul ceresc va apune eclipsat pe teritoriul țării noastre. Specialiștii de la Observatorului Astronomic din Capitală avertizează să nu privim Soarele fără un filtru sau ochelari speciali pentru a nu risca să ne pierdem vederea.

Fenomenul astronomic din 12 august 2026 nu va fi vizibil în București. Iar locul de unde se va vedea cel mai bine este cel mai vestic punct al României, Beba Veche din județul Timiș, potrivit hărții publicate de Observatorul Astronomic.

Harta locurilor unde se poate vedea eclipsa de soare din 12 august 2026 de pe teritoriul României. Sursă foto: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Evenimentul este rar deoarece momentul în care Soarele este acoperit complet de Lună poate fi observat doar dintr-o bandă îngustă traversată de umbra satelitului natural al Pământului.

Unde se vede eclipsa totală de Soare în Europa

Spania continentală urmează să fie martora primei sale eclipse solare totale după mai bine de un secol, notează Euronews și El Pais.

Satele de pe traseele de pelerinaj Camino de Santiago se pregătesc pentru un aflux mare de turiști cu ocazia fenomenului rar, potrivit publicației spaniole.

Durata totalității va fi cuprinsă între 30 de secunde și aproape 2 minute, în funcție de locul în care se vor afla pelerinii pe traseu.

Pe 12 august 2026, cerul de deasupra Peninsulei Iberice se va întuneca chiar în momentul în care soarele va începe să apună, iar unele porțiuni din Groenlanda și Islanda vor avea parte de același fenomen, pe măsură ce Soarele, Luna și Pământul se vor alinia perfect.

Și parcurgerea acestei distanțe durează ceva timp. Umbra Lunii care acoperă Soarele va străbate 8.260 de kilometri în aproximativ o oră și jumătate, cea mai mare parte a traseului desfășurându-se deasupra apelor pustii ale Oceanului Atlantic.

Noaptea se încheie cu ploaie de meteori Perseide

Spectacolul astronomic va începe în apropierea Polului Nord, înainte de a se îndrepta spre sud, faza de totalitate durând până la două minute și 18 secunde.

Faza de totalitate maximă va avea loc în largul coastei de vest a Islandei iar fenomenul se va încheia în Marea Mediterană.

O eclipsă parțială va fi vizibilă până în Alaska și Siberia, până în Canada, nordul Statelor Unite și o mare parte din Africa de Vest.

Cu cât te afli mai aproape de banda de totalitate, cu atât o porțiune mai mare din Soare va dispărea în spatele Lunii, ajungând la o acoperire de 94% în Dublin și de 83% în Oslo.

Ochelarii speciali pentru eclipsă sunt esențiali, chiar dacă se vede doar o fâșie din Soare, scrie Euronews.

După acest fenomen astronomic, urmează un nou spectacol, dar în timpul nopții, care se încheie cu ploaia de meteori Perseide, care își atinge apogeul după lăsarea întunericului, sub o lună nouă.