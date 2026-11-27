În septembrie 2026, volumul serviciilor pe care firmele și le cumpără unele altora – transport, telecom, IT, contabilitate, consultanță, pază, curățenie, leasing – a fost cu 2,9% mai mare decât acum un an. Pe primele nouă luni, însă, rămâne cu 1,1% sub nivelul din 2025. Transporturile și depozitarea cresc cu peste 10%, IT-ul scade.

Ce măsoară, de fapt, cifra asta

Când auzim „servicii”, ne gândim la frizer sau la restaurant. Indicatorul publicat azi de Institutul Național de Statistică urmărește altceva: serviciile cumpărate mai ales de companii. Camionul care duce marfa la depozit, firma de contabilitate, agenția de publicitate, consultantul, firma de pază, cea de curățenie, compania de leasing.

E un fel de termometru al „economiei din spatele economiei”. Când fabricile produc și magazinele vând, au nevoie de transport, de software, de juriști și de oameni angajați temporar. Când activitatea încetinește, primele tăieri se văd adesea tot aici.

Deși comunicatul vorbește despre „cifra de afaceri”, indicii sunt calculați la prețuri comparabile, adică după ce statisticienii scot efectul scumpirilor. Așadar, +2,9% nu înseamnă că firmele au facturat mai mulți lei din cauza inflației, ci că s-au prestat efectiv mai multe servicii. Contează, pentru că inflația anuală a fost de 6,6% în septembrie și a urcat la 6,9% în octombrie.

De ce INS dă două cifre care par să se contrazică

Față de august, seria brută arată +5,9%, iar cea ajustată arată −0,8%. August e luna concediilor: multe firme lucrează la turație redusă, iar septembrie aduce revenirea la birou și mai multe zile lucrătoare. Creșterea de 5,9% e, în mare parte, efectul calendarului. Seria ajustată scoate tocmai acest efect sezonier și arată că, „pe fond”, activitatea a fost ușor mai slabă decât în august. Explicația e simplă: august a fost un vârf (cel mai ridicat nivel din ultimele 13 luni), iar septembrie a coborât puțin .

Pentru comparația cu luna precedentă, relevantă e seria ajustată. Pentru comparația cu aceeași lună de anul trecut, ambele serii spun aici același lucru: +2,9%.

Economia din spatele economiei. Imagine prelucrată după o idee generată cu IA

Câștigătorii: camioanele, depozitele și leasingul

Transporturile au crescut cu aproape 11% față de septembrie 2025 (seria ajustată), la cel mai înalt nivel din ultimul an. Transportul rutier și pe conducte a urcat cu circa 11%, iar depozitarea și serviciile auxiliare transportului, cu aproape 12%. Curieratul a crescut cu peste 20%, semn că livrările, inclusiv cele din comerțul online, continuă să se extindă.

Astea sunt vești bune: dacă se mută mai multă marfă, de regulă se și produce și se vinde mai mult. Datele se potrivesc cu PIB-ul din trimestrul al treilea, care a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, după un început de an slab.

Cea mai spectaculoasă creștere vine din închirieri și leasing: +32% față de anul trecut. Interpretarea trebuie făcută cu prudență. Când creditul e scump și viitorul nesigur, multe firme preferă să închirieze utilaje, mașini sau echipamente în loc să le cumpere. E o creștere care spune ceva și despre precauție, nu doar despre dinamism.

În plus, serviciile pentru clădiri și peisagistică au crescut cu peste 30%, iar serviciile privind forța de muncă (recrutare, muncă temporară), cu aproximativ 3,6%.

Perdanții: IT-ul și imobiliarele

IT-ul, sectorul care a fost ani la rând motorul de creștere al serviciilor românești, a scăzut: −2,7% față de septembrie 2025 pe seria ajustată (−4,3% pe seria brută) și −1% pe primele nouă luni. Serviciile de tehnologia informației propriu-zise (dezvoltare software, consultanță IT) au coborât cu circa 6%. Contează pentru că IT-ul are o pondere mare în acest indicator și e unul dintre cele mai bine plătite sectoare din economie.

Tranzacțiile imobiliare sunt cu aproape 9% sub nivelul de acum un an. Nivelul lor s-a prăbușit în aprilie și abia în ultimele două luni a început să revină.

Telecomunicațiile au avut o lună agitată: un salt neobișnuit în august, urmat de o scădere bruscă în septembrie. Pe ansamblul anului, comunicațiile (telecom plus poștă și curierat) rămân însă în creștere cu aproape 6%.

Imaginea de ansamblu

Septembrie confirmă ceea ce arăta și PIB-ul: după o primă jumătate de an slabă, economia și-a revenit în vară. Față de minimul din ianuarie, volumul serviciilor pentru firme a crescut cu aproape 10%.

Revenirea nu a acoperit însă golul de la începutul anului. Pe primele nouă luni, acest sector e tot pe minus (−1,1% ajustat, −0,3% brut), la fel ca PIB-ul. Și e o revenire inegală: cresc activitățile legate de mutarea mărfurilor și de închirierea echipamentelor, în timp ce IT-ul, sectorul cu valoare adăugată mare, bate pasul pe loc.

Întrebarea pentru ultimul trimestru este dacă revenirea rezistă unei inflații care a început din nou să urce, cu carburanți mult mai scumpi decât acum un an. Firmele de transport simt primele astfel de scumpiri.