Economia Germaniei va crește de două ori mai mult decât era anticipat – o veste bună pentru guvernul Merz. Dar există un avertisment

Principalele institute economice din Germania și-au revizuit joi previziunile privind creșterea celei mai mari economii din Europa pentru acest an și pentru anul viitor, subliniind că activitatea economică a înregistrat rezultate semnificativ mai bune în prima jumătate a anului 2026 decât se estimase în primăvară, scriu Reuters și Deutsche Welle.

O nouă prognoza economică estimează că economia germană va crește cu 1,3% în 2026, de aproape două ori mai mult decât prognoza anterioară de 0,6%. Pentru 2027, institutele economice germane anticipează o creștere de 1,1%, în creștere față de o proiecție anterioară de 0,9%.

„Economia s-a dezvoltat mai robust decât se aștepta. Cu toate acestea, redresarea se bazează pe o fundație fragilă, întrucât prețurile ridicate la energie și problemele structurale continuă să afecteze activitatea economică”, a declarat Oliver Holtemoeller de la Institutul de Cercetări Economice din Halle (IWH), citat de Reuters.

Creșterea economică își va pierde avântul în 2028

Economia germană se redresează de la sfârșitul anului 2025, dar revenirea, deși mai puternică decât se aștepta în primăvară, rămâne modestă, au afirmat institutele.

Prognoza prevede o creștere de doar 0,4% în 2028.

Se preconizează că creșterea economică își va pierde avântul în 2028, deoarece va fi limitată de factori structurali: forța de muncă se reduce din cauza schimbărilor demografice, iar creșterea potențială continuă să scadă, au afirmat economiștii.

Problema economiei, câștigul extremiștilor

Economia stagnantă a Germaniei a reprezentat o problemă majoră în recentele alegeri regionale din țară, care au adus câștiguri importante pentru extrema dreaptă și extrema stângă.

Redresarea economică a încetinit temporar în al treilea trimestru, au afirmat institutele. Deși indicatorii de încredere continuă să se îmbunătățească, cele mai recente date economice concrete s-au dovedit mai slabe.

Deși șocul prețurilor la energie asociat cu războiul din Iran a afectat economia, prețurile mai ridicate la carburanți și la păcură nu au avut până acum un efect de propagare semnificativ asupra prețurilor de consum în general, au afirmat economiștii.

Cu toate acestea, institutele prevăd o creștere a inflației la 2,8% în 2026 și la 3,2% în 2027, înainte de a scădea la 2,0% în 2028.

Piața muncii va reacționa probabil doar cu o întârziere: se preconizează că ocuparea forței de muncă va continua să scadă pentru moment, în timp ce rata șomajului va scădea de la 6,4% în 2026 la 6,2% în 2027 și la 5,8% în 2028.

Principalul factor imprevizibil

Previziunile sunt realizate în comun de cinci institute economice de renume: RWI din Essen, Institutul Ifo din München, IfW din Kiel, IWH din Halle și DIW din Berlin.

Institutele germane nu sunt singurele care au previziuni pozitive. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și-a revizuit, de asemenea, previziunile, estimând o creștere de 1,1% a PIB-ului Germaniei în acest an, față de 0,7% în luna iunie.

În plus, OCDE prevede o creștere de 1,1% pentru Germania în 2027.

Un lucru asupra căruia toți observatorii sunt de acord – dincolo de necesitatea unor reforme urgente pe termen lung – este faptul că războiul dintre SUA, Israel și Iran din Orientul Mijlociu și marea incertitudine pe care acest conflict o aduce economiei globale reprezintă cel mai mare factor imprevizibil.

În ciuda optimismului prudent exprimat în raportul de joi, mulți economiști au avertizat că creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru infrastructură și apărare – finanțate în mare parte prin noi împrumuturi – ar putea deveni rapid un foc de paie dacă nu este însoțită de reforme durabile.

La Berlin, cancelarul Friedrich Merz, care s-a arătat hotărât să promoveze aceste reforme în Bundestag, și-a exprimat recent, de asemenea, un oarecare optimism cu privire la viitorul economic al Germaniei, afirmând: „Am ieșit din valea recesiunii sau a declinului economic.”