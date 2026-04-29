Efectele înfrângerii lui Viktor Orbán: Péter Magyar și Ursula von der Leyen fac un pas spre deblocarea banilor europeni destinați Ungariei

Viitorul guvern de la Budapesta elaborează deja un plan de reformă accelerat pentru a obține fondurile europene suspendate în valoare de miliarde de euro, scriu Financial Times și Politico.

Comisia Europeană negociază cu viitorul prim-ministru al Ungariei Péter Magyar o soluție pentru accesul cel puțin parțial la fondurile din PNRR, în valoare de 10 miliarde de euro, după termenul limită din august, în care în mod normal, banii nu ar mai fi disponibili.

Péter Magyar urmează să se întâlnească miercuri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta modalitățile de a direcționa o parte din acești bani către banca națională de dezvoltare a Ungariei, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, citate de Financial Times.

Scopul este de a câștiga mai mult timp pentru a debloca fondurile, care au fost înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept, în timpul administrației lui Viktor Orbán.

Victoria lui Magyar, un conservator pro-UE, este văzută de Bruxelles ca o oportunitate de a reseta relația cu Budapesta și de a readuce cel mai problematic stat membru alături de aliați.

Discuțiile reprezintă un prim test al disponibilității lui Magyar de a coopera cu blocul cu care Orbán nu mai reușea să ajungă la un numitor comun de mai bine de un deceniu, în special în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Budapesta încearcă să recâștige accesul la o sumă totală de peste 30 de miliarde de euro, aici fiind incluse 7,6 miliarde de euro din fondurile obișnuite ale UE și 17 miliarde de euro din împrumuturile preferențiale ale UE destinate apărării din programul SAFE.

Comisia dorește să extindă disponibilitatea fondurilor din PNRR, cu condiția ca Magyar să își îndeplinească angajamentele în materie de combatere a corupției și să propună măsuri concrete care să corecteze problemele din timpul guvernării Orbán, au declarat trei persoane informate cu privire la negocieri, citate de Financial Times.

Obiectivul este de a avea un calendar de plăți gata de semnat în primele câteva săptămâni de mandat ale lui Magyar, a adăugat una dintre aceste surse.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că „o astfel de posibilitate există”, referindu-se la transferul fondurilor PNRR către organismele naționale pentru a prelungi plățile dincolo de 31 august.

Fondurile PNRR sunt acordate în tranșe, odată ce țările îndeplinesc un set prestabilit de reforme și investiții în cadrul așa-numitului plan de redresare.

Ungaria nu a îndeplinit niciodată aceste condiții, inclusiv cele 27 de „etape-cheie” menite să consolideze eforturile anticorupție, dar Magyar s-a angajat să abroge multe dintre legile din era Orbán și să înființeze noi organisme anticorupție.

Discuțiile sale cu oficialii de la Bruxelles se concentrează pe rescrierea planului, astfel încât Ungaria să poată primi rapid fondurile.

Reprezentanții oficiali ai ambelor părți recunosc că planul inițial al Ungariei nu mai poate fi realizat în intervalul de doar trei luni dintre preluarea mandatului de către Magyar în luna mai și termenul limită de la sfârșitul lunii august pentru cheltuirea fondurilor de redresare.

Aceasta înseamnă că unele dintre cerințe, printre care reforma sistemului de pensii, precum și reforma procedurilor de achiziții publice, ar putea fi înlocuite cu alte reforme care ar putea fi adoptate în acest interval de timp.

Modificările aduse planului trebuie aprobate de Comisie și de o majoritate a țărilor UE.

O altă persoană familiarizată cu negocierile a declarat că o parte din fondurile de redresare ar putea fi alocate proiectelor înscrise în cadrul cheltuielilor bugetare obișnuite ale UE.

Fondurile UE ar reprezenta o salvare pentru economia stagnantă a Ungariei, care a înregistrat o creștere modestă de 0,4% în 2025 și care se confruntă cu constrângeri de finanțare, randamentele obligațiunilor de stat fiind în mod constant printre cele mai ridicate din UE.

Costurile de finanțare a datoriei Ungariei, situate între 4 și 5% din PIB, se numără, de asemenea, printre cele mai ridicate din UE.

Pe măsură ce guvernul Orbán a început cheltuielile electorale anul trecut, deficitul a atins aproape două treimi din totalul planificat pentru 2026 până la sfârșitul lunii martie, necesitând ajustări fiscale profunde.