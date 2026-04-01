Efectele reformei Bolojan: USR pierde un om din conducerea Senatului. Decizia, criticată din opoziție

Secretara generală adjunctă a Senatului din partea USR, Mihaela Cătălina Bădoiu, a fost miercuri revocată din funcție, în urma unui vot secret dat de senatori. Măsura vine în urma reorganizării făcute la Senat, inițiate și promovate anul trecut de actualul premier Ilie Bolojan. Atunci, s-a stabilit prin regulament că Senatul trebuie să aibă doar doi secretari generali adjuncți, în loc de patru.

Regulamentul Senatului este în vigoare de un an, însă abia acum senatorii au dat vot pentru ca instituția să rămână cu doi secretari generali. Erau deja doar trei. Anul trecut, după aprobarea regulamentului, unul dintre cei patru secretari generali de la acea vreme, cel din partea PNL, a demisionat.

USR a votat împotriva revocării

57 de senatori au votat pentru demiterea secretarei generale adjuncte din partea USR, 18 contra, șase s-au abținut și un senator nu a votat. Astfel, Mihaela Cătălina Bădoiu a fost revocată din funcție. Votul din Senat a venit după ce marți Biroul Permanent al Senatului a decis supunerea la vot în plen a revocării reprezentantei USR.

„USR avea dreptul sa numească un om competent și a și făcut-o. Noi azi votăm împotriva revocării”, a spus în plen înaintea votului viceliderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

PACE: „Pleacă cei competenți”

Liviu Fodoca, de la grupul Pace-Întâi România (format din senatori aleși pe listele POT și SOS România), a spus că trebuie respectat regulamentul și hotărârile Senatului și a declarat că nu ar trebui ca reprezentanta USR să fie dată afară politic, ci ar trebui organizat un concurs pentru ocuparea celor două posturi de secretar general adjunct.

„Cum nu sunteți obișnuiți cu tăieri, ați scos-o pe doamna. Pleacă cei competenți. Așa funcționează România. Supuneți la vot corect cum se eliberează și se ocupă aceste locuri”, a spus senatorul.

În urma votului de miercuri, Senatul rămâne cu doi secretari generali adjuncți: Izabela Chencian, propusă de PSD și Arany Vikarius, de la UDMR, conform Cotidianul.