Efectul pe bursă după ce Trump a promis noi atacuri asupra Iranului s-a văzut imediat. La cât a ajuns prețul petrolului

Sesiunea de tranzacționare la Bursa de Valori din New York, pe 2 aprilie 2026, la o zi după ce Donald Trump a afirmat că războiul cu Iranul va continua. FOTO: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Prețurile petrolului american au înregistrat joi o creștere de peste 11%, iar țițeiul Brent a urcat cu aproape 8% pe fondul unei tranzacționări volatile, traderii fiind îngrijorați de întreruperile prelungite ale aprovizionării cu petrol, la o zi după ce președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor continua atacurile asupra Iranului, scrie Reuters.

Contractele futures pe țițeiul Brent s-au închis cu 7,87 dolari mai sus, ajungând la 109,03 dolari pe baril, cu 7,78% mai mult decât în ședința anterioară de tranzacționare.

Contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au crescut cu 11,42 dolari, adică cu 11,41%, ajungând la 111,54 dolari pe baril și înregistrând astfel cea mai mare creștere absolută a prețului din 2020 încoace.

Ambii indici de referință au rămas, totuși, sub maximele de aproape 120 de dolari pe baril, atinse după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat, în discursul său adresat națiunii miercuri seară, că operațiunile militare împotriva Iranului vor fi intensificate, dar nu a prezentat un calendar pentru încetarea ostilităților. El nu a oferit detalii nici cu privire la măsurile care ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Îi vom lovi extrem de tare în următoarele două-trei săptămâni”, a spus Trump. „Îi vom readuce în epoca de piatră, acolo unde le este locul”, a adăugat el, în discursul susținut în prime-time (ora Americii).

Iranul elaborează în prezent un protocol cu Omanul pentru a monitoriza traficul în strâmtoare, a declarat un oficial al ministerului iranian de externe, după o relatare a agenției Bloomberg.

Iranul a blocat efectiv strâmtoarea îngustă prin care se transportă o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, ca ripostă la atacurile americane și israeliene care au început pe 28 februarie. Redeschiderea strâmtorii Ormuz a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor energiei, în special cele ale carburanților.

„Întrebarea care îi preocupă cu adevărat pe traderi este dacă infrastructura petrolieră a Iranului se află acum în pericol și, având în vedere că este foarte probabil să se înregistreze și mai multe pagube în zonă, chiar și în cazul în care aceasta ar rămâne intactă, reluarea fluxurilor de țiței din regiune pare să se amâne și mai mult”, a declarat Dennis Kissler, vicepreședinte al departamentului de tranzacționare al BOK Financial.

WTI, care se tranzacționează de obicei sub țițeiul Brent, a ajuns să aibă un preț cu aproape 3 dolari peste petrolul Brent, deoarece contractele americane se tranzacționează acum pentru livrări în luna mai, în timp ce contractele pentru Brent se tranzacționează pentru livrări în luna iunie. Iar prima de risc a WTI față de indicatorul de referință global a fost cea mai mare din ultimul an.

„Așteptările pieței sunt că, dacă Strâmtoarea Ormuz se va deschide în câteva săptămâni, această primă de risc va scădea imediat”, a declarat John Kilduff, partener la Again Capital.

Șefa Băncii Rezervei Federale (FED) din Dallas, Lorie Logan, a declarat joi că o rezolvare rapidă a conflictului ar putea însemna că impactul economic ar putea fi destul de moderat, adăugând că perspectivele economice sunt incerte din cauza crizei. Statele Unite dispun de unele rezerve pentru a face față impactului războiului, a spus Logan.

Prețurile petrolului Brent ar putea ajunge la o medie de 95 de dolari pe baril în scenariul de bază și la 130 de dolari pe baril în scenariul optimist în a doua jumătate a anului, a estimat Citi, în timp ce prețurile țițeiului ar putea urca la valori cuprinse între 120 și 130 de dolari pe baril pe termen scurt, consideră JP Morgan. Prețurile ar putea depăși 150 de dolari dacă strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până la jumătatea lunii mai, a mai estimat JP Morgan.

Numărul platformelor petroliere din SUA, un indicator al producției viitoare, a crescut cu două, ajungând la 411 în această săptămână, a anunțat firma de servicii energetice Baker Hughes. O creștere a prețurilor petrolului care urmează să fie livrat în lunile viitoare îi determină pe producători să ia în considerare adăugarea mai multor platforme, dar aceștia au avertizat că ar dori ca prețurile mai mari să se mențină mai mult timp pentru a face acest lucru.

Joi, WTI cu livrare în luna următoare s-a tranzacționat la cea mai mare primă din istorie față de contractele cu livrare în a doua și a șaptea lună.

Discuții despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie găzduiește o reuniune virtuală a aproximativ 40 de țări pentru a discuta opțiunile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Statele Unite nu vor participa.

Între timp, OPEC+ a anunțat că va analiza probabil duminică o nouă creștere a producției de petrol, au declarat surse din industrie. Acest lucru ar permite membrilor organizației să producă mai mulți barili în cazul în care Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, dar este puțin probabil să crească semnificativ oferta înainte de acel moment.

În Rusia, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii portuare, conductelor și rafinăriilor au redus capacitatea de export cu 1 milion de barili pe zi, adică o cincime din capacitatea totală, potrivit unor surse, ceea ce este suficient pentru a pregăti terenul pentru reduceri iminente ale producției.

Și directorul Agenției Internaționale pentru Energie a afirmat că întreruperile în aprovizionare vor începe să afecteze economia europeană în luna aprilie, după ce regiunea a fost protejată până atunci de livrările contractate înainte de începerea războiului din Iran.