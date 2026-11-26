„Andreescu este cel mai mare artist pe care l-a avut țara, socotindu-mă chiar şi pe mine. Dacă ar fi trăit, ar fi devenit fără îndoială marele nostru artist național”, considera Nicolae Grigorescu. Declarația pictorului român care deține recordul de adjudecări în licitațiile de artă naționale este de notorietate. Iar intrarea într-o vânzare publică a celei mai importante opere cu semnătura artistului, dintr-o colecție privată, este un eveniment istoric.

Este vorba despre opera intitulată „Pădurea de fagi”, realizată de Ioan Andreescu, în Franța, la Barbizon, în 1880. Pictura, care are în evenimentul Artmark prețul de pornire de 300.000 de Euro, are un parcurs impresionant. A fost cumpărată direct de la artist de Take Ionescu – pe atunci student la Drept la Paris – care, între 1891 și 1921, avea să conducă, pe rând, ministerele Cultelor, Finanțelor, Internelor și Afacerilor Străine. „Pădurea de fagi” a fost prima dată expusă public într-o expoziție renumită din Franța, Salonul de la Paris, dar a avut apariții foarte importante și în București, în expoziția personală a lui Andreescu, în 1882, și la expoziția de artă care a însoțit inaugurarea Ateneului Român, în 1888. „Pădurea de fagi” este, totodată, una dintre operele cele mai mari, ca și dimensiune, ale celebrului Andreescu, fiind probabil printre primele trei cele mai ample din întreaga sa creație.

Prietenia dintre cei doi mari pictori a fost celebră și în epocă. Andreescu descoperise pictura lui Grigorescu la o expoziție bucureșteană din 1873, dar cei doi s-au apropiat la Barbizon, loc renumit pentru școala de pictură în aer liber. Își instalau șevaletele printre copacii pădurii de la Fontainebleau și lucrau alături. Într-o epocă în care tablourile erau încă realizate în mare parte în atelier, pictura în aer liber era în avangardă, pentru că le permitea artiștilor să surprindă pe pânză, pe loc, schimbările de lumină și de culoare ale peisajului. Iar Grigorescu și Andreescu adorau acest stil. Grigorescu chiar și-a pictat bunul prieten în acea pădure de la Fontainebleau. Este celebru tabloul cu Andreescu în haine de lucru, îndreptându-se spre locul ales pentru a lucra. Tabloul, intitulat „Andreescu la Barbizon”, se păstrează astăzi în colecția Muzeului Național de Artă al României.

Nicolae Tonitza – Copil cu flori

Licitația de Iarnă de la Artmark reunește și alte capodopere ale artei românești, printre care „Copil cu flori (Puiu)” de Nicolae Tonitza – de la 70.000 de Euro, peisajul „Ocol în Muscel” de Nicolae Grigorescu – de la 40.000 de Euro, precum și opere semnate de Theodor Aman, Corneliu Baba, Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Ștefan Luchian, Max Hermann Maxy, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Ion Theodorescu-Sion și Arthur Verona.

Catalogul Licitației de Iarnă este disponibil online, iar expoziția este deschisă deja la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5). Prin parteneriatele cu centre culturale din țară, Artmark aduce mai aproape de public opere din colecții private, rareori accesibile în expoziții. Pe 4 și 5 decembrie, o selecție din Licitația de Iarnă va putea fi văzută la Centrul Cultural Apollonia din Brașov, cu sprijinul Organizației de Management al Destinației Brașov. Intrarea este liberă, ca de obicei, la ambele expoziții.

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