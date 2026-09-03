„El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri”. Avertismentul meteorologilor ONU despre un eveniment de „nivel Godzilla”

Fenomenul meteorologic El Niño urmează să se intensifice și mai mult până în 2027, sporind riscul de fenomene meteorologice extreme și anul viitor, a avertizat joi Organizația Meteorologică Mondială, potrivit Reuters și The Guardian.

Planeta se va confrunta probabil cu cel mai puternic El Niño din ultimii cel puțin 1.000 de ani, care va adăuga și mai multă căldură într-o atmosferă în care temperaturile cresc deja rapid din cauza încălzirii globale, spun meteorologii.

Această combinație înseamnă că 2027 este pe cale să spulbere recordurile și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată, scrie The Guardian.

Căldura suplimentară generată de El Niño are deja efecte, de la agravarea incendiilor forestiere din Indonezia până la reducerea ploilor musonice vitale din India.

Efectele se vor răspândi la nivel global, de la un risc mai mare de incendii în Australia până la inundații mai intense în America de Sud.

Un eveniment de „nivel Godzilla”

Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat în luna august că El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută.

Criza climatică, provocată de poluarea generată de combustibilii fosili, amplifică deja fenomenele meteorologice extreme și provoacă pierderi de vieți omenești, valuri succesive de caniculă lovind Europa de vest în această vară și provocând cel puțin 35.000 de decese.

Fenomenul El Niño va accentua și mai mult aceste efecte, amploarea sa fiind descrisă ca „cu adevărat uluitoare” și ca un eveniment de „nivel Godzilla”.

Ce este El Niño și cât de puternic va fi

El Niño este un ciclu climatic natural în care schimbările de vânt deasupra Pacificului duc la creșterea temperaturii oceanului și la transferul unor cantități uriașe de căldură în atmosferă.

Cele mai recente date, de luni, arată că temperatura oceanului din centrul fenomenului El Niño este cu 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani. Această valoare se apropie deja de cea mai mare anomalie înregistrată vreodată în era datelor satelitare, respectiv 3,1 grade Celsius în 2015.

Se preconizează că acest vârf va atinge aproximativ 4 grade Celsius în noiembrie, conform mediei a 14 modele diferite.

Datele obținute din analiza coralilor, a inelelor de creștere ale copacilor și a documentelor istorice sugerează că niciun fenomen El Niño nu a atins acest nivel în ultimul mileniu, a afirmat Zeke Hausfather, analist climatic. Orice anomalie de temperatură de peste 0,5 grade Celsius este clasificată ca un fenomen El Niño.

„El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri”

Cercetările recente arată că încălzirea globală intensifică acum ciclurile El Niño, care, la rândul lor, intensifică impactul crizei climatice.

„El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

Lumea se află în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme. Acum se duce o cursă între riscurile tot mai mari și angajamentul nostru de a lua măsuri climatice și de a proteja oamenii. Trebuie să câștigăm această cursă”, a spus el.

„El Niño are potențialul de a provoca un șoc uriaș comunităților și economiilor din întreaga lume”, a declarat și Celeste Saulo, secretara generală Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) a ONU.

„Asistăm deja la perturbări și devastări cauzate de secete și inundații și ne așteptăm ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce El Niño se intensifică”, a spus ea.

Actualizările OMM privind El Niño reprezintă cele mai autorizate prognoze la nivel mondial și se bazează pe un consens al modelelor furnizate de centrele de predicție climatică din întreaga lume.

Cea mai recentă actualizare, publicată joi, a arătat că fenomenul El Niño s-a stabilit ferm și se va intensifica, devenind un „eveniment foarte puternic” în lunile următoare, cu „impact major”, inclusiv inundații, secetă și căldură extremă, care vor continua până în 2027.