ELCEN a repornit CET Grozăvești și aduce un aport de aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național

Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) a anunțat luni că CET Grozăveşti își reia producţia de energie electrică, prin punerea în funcţiune a grupului de cogenerare. Potrivit companiei, aportul de aproximativ 30 MW furnizat de CET Grozăveşti va ajuta la consolidarea stabilității Sistemului Energetic Naţional în contextul crizei din energie.

„Până în prezent, CET Grozăveşti a funcţionat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă de exploatare adaptată specificului sezonului cald şi nivelului redus al cererii de energie termică”, anunţă, luni, ELCEN, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Potrivit companiei, disponibilitatea fiecărui megawatt în bandă, furnizat prin cogenerare de înaltă eficienţă, este esenţială pentru menţinerea parametrilor de siguranţă, echilibru şi stabilitate ai reţelei naţionale. Intrarea în funcţiune a capacităţilor dispecerizabile ale ELCEN reprezintă o resursă valoroasă pentru Sistemul Energetic Naţional.

„În contextul stării de alertă la nivel naţional, producţia în cogenerare oferă predictibilitate, flexibilitate şi continuitate – elemente de bază în prevenirea dezechilibrelor majore”, transmite compania.

Potrivit reprezentanţilor acesteia, pe lângă aportul de energie electrică furnizat SEN, repornirea CET Grozăveşti asigură şi producţia de energie termică necesară Municipiului Bucureşti:

CET Grozăveşti livrează în prezent aprox. 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere.

la CET Bucureşti Sud este de asemenea în funcţiune cu un Cazan de Apă Fierbinte (CAF), producând aprox. 60 Gcal.

„În paralel cu măsurile deja adoptate, ELCEN desfăşoară pregătirile tehnice şi operaţionale necesare pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august, acţiune ce va aduce un plus de flexibilitate şi siguranţă atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât şi în sprijinirea Sistemului Energetic Naţional”, mai arată compania.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Bolojan a mai afirmat că va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când există un deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii şi autorităţi publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare.