Elena Lasconi, după decizia BEC: Arată lipsa de profesionalism a câtorva indivizi din USR / Am avut de-a face cu niște bully, Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat sâmbătă seară, la B1 TV, că decizia Biroului Electoral Central prin care interzice partidului să facă propagandă electorală pentru Nicușor Dan arată că acei membri ai formațiunii politice care au hotărât să-i retragă sprijinul în cursa prezidențială au făcut un abuz.

„Asta arată lipsa de profesionalism a câtorva indivizi din USR. Eu reprezint cu onoare și cu demnitate fiecare membru al USR și nu acești indivizi reprezintă USR-ul. Eu mă mândresc cu colegii mei, sunt oameni de bunăcredință care au intrat în politică să schimbe țara asta în bine. Se vede foarte clar că eu nu sunt omul jocurilor de culise”, a spus Lasconi.

Șefa USR a numit colegii de partid cărora le-a atras atenția că ceea ce încearcă să facă, prin retragere susținerii, încalcă statul formațiunii politice. Ea a spus că a avut de-a face „cu nişte bully, Ionuţ Moşteanu şi Dominic Fritz”, iar ceilalţi au votat pentru că au fost convinşi de către cei doi.

„Cred că sunt cel mai independent candidat înscris în cursa aceasta electorală pentru prezidențiale dar și cea care a fost anul trecut pentru că pe mine nu mă poate controla nimeni și eu nu deraiez de la valorile și principiile în care cred. De asemenea, toată viața mea am respectat legea, am atras atenți că este un abuz, că se încalcă și statutul, statutul este legea noastră de funcționare a partidului, dar am avut de-a face cu niște bully. Cei doi au fost Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz, dar ceilalți au votat pentru că au fost convinși de către cei doi”, a mai spus Lasconi.

Ea a mai precizat că se va adresa instanței pentru a deblo banii pentru campanie prezidențială.

„Ei mi-au blocat toate contractele, mi-au tăiat accesul către bani, dar săptămâna viitoare o să fac dreptate și o să intrăm în linie dreaptă așa că vă mulțumesc foarte mult colegi, continuați să faceți campanie, o să avem și resursele, o să se facă dreptate. O să apelez la Instanță, prin ordonanță președințială o să fac lucrul acesta pentru că este de interes public și eu îmi știu drepturile, m-am consultat cu avocați”, a spus președinta USR, precizând că Departamentul Juridic al partidului a refuzat să o susțină.

Candidatul USR le-a transmis membrilor fprmațiunii să înceapă să o promoveze pe rețelele de socializare.

USR „nu poate face campanie electorală de orice fel” unui alt candidat la alegerile prezidențiale, atât timp cât partidul are un candidat, Elena Lasconi, a decis sâmbătă Biroul Electoral Central.

Instituția a admis o sesizare a AUR referitoare la campania electorală desfășurată de USR în favoarea candidatului independent Nicușor Dan.