Elena Lasconi, după ședința informală în care s-a decis sprijinirea lui Nicușor Dan: „Stalin ar fi foarte mândru de acești băieți” / La ce măsură vrea să apeleze

Lidera USR, Elena Lasconi, a transmis joi seară un mesaj video în care afirmă că intenționează să apeleze la un „vot universal” din partea membrilor partidului, pe tema candidaturii sale la alegerile prezidenţiale din luna mai. Reacția ei a venit după ce Comitetul Politic al USR, întrunit anterior în cursul serii, a votat în favoarea susţinerii lui Nicuşor Dan în cursa prezidenţială, Lasconi afirmând despre cei „16 oameni care au pus la cale această lovitură” că „Stalin ar fi foarte mândru” de ei.

„Dragilor, astăzi am asistat la o execuție de tip bolșevic. Cred că Stalin ar fi foarte mândru de acești băieți. E vorba de aceeași gașcă de 16 oameni care au pus la cale această lovitură ca să mă scoată din acest joc. Au convocat un Comitet Politic informal, subliniez – informal, și obedienții lor au votat pentru susținerea altui candidat”, a spus lidera USR, în mesajul ei video.

„Aș fi vrut să spun la cald ce s-a întâmplat, pentru că a durat 3 ore, de 3 ore am stat în această ședință în care am auzit și foarte multe injurii, dar am auzit și voci care m-au susținut. De fapt, în momentul în care am început să le dau cuvântul colegilor mei părea că votul o să fie exact invers și vreau să vă spun că eu nu m-am descurajat, sunt puternică, lupt în continuare, știu că așteaptă să depun armele, să fiu extrem de obosită. E adevărat, este oboseala umană, dar pe de altă parte eu știu că acești băieți nu pot să confiște un partid, cred în colegii mei și voi lupta ca să li se facă dreptate, pentru că USR nu merită asta”, a continuat ea.

„Eu știu care sunt valorile USR-ului, eu știu care sunt principiile USR-ului și voi apela la colegii mei. Voi încerca să fac, nu știu cum voi putea să fac din punct de vedere tehnic asta, dar aș vrea să apelez la un vot universal prin care să le dați o lecție acestor băieți, (lecție) de democrație și de moralitate”, a mai afirmat Lasconi.

„Vă mulțumesc foarte mult, am vrut să vă spun la cald ce s-a întâmplat, îmi cer scuze că n-am ajuns la o emisiune, nu a fost pentru că nu am dorit să particip la acea emisiune, ci pentru că până la ora asta am stat în ședință de Comitet Politic informal, încă o dată. Deci, este fără precedent ce se întâmplă, dar eu sunt pregătită să lupt pentru dreptate, pentru că sunt pregătită să fac dreptate, pentru toți românii”, a afirmat lidera USR în finalul mesajului video.

De asemenea, ea și-a însoțit postarea video cu următoarele precizări, reiterându-și intenţia de a-i da în judecată pe cei care au luat această decizie: „Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii este ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice. Eu am curaj să fac dreptate”.

Ce s-a întâmplat joi seară

Liderii din USR care au ieșit miercuri public și și-au anunțat susținerea în campania electorală pentru Nicușor Dan au făcut joi seara un nou pas important pentru ca partidul să se dezică de candidatura Elenei Lasconi. Ei au convocat un Comitet Politic informal, din care fac parte parlamentari, europarlamentari, președinți de filiale județene și de sector.

Comitetul Politic a confirmat prin vot decizia Biroului Național cu o majoritate de 75% din voturile exprimate.

Au fost exprimate 225 de voturi dintr-un total de 248. Dintre acestea 168 au fost în favoarea susţinerii lui Nicuşor Dan (75%), un număr de 50 de membri s-au pronunţat împotrivă (22%), iar 7 s-au abţinut (3%)

Elena Lasconi a anunțat că îi dă în judecată, acuzându-i de „abuz făcut cu metodele bolșevice”.

Miercuri, ea a exclus o retragere a candidaturii sale şi a spus că va rămâne la şefia partidului.

Potrivit acesteia, decizia Biroului Național al USR de a nu o mai susține la alegerile prezidențiale reprezintă „o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid”.

Fritz: Lasconi nu poate cheltui un leu din bugetul de campanie fără aprobarea BN

„O majoritate copleșitoare a confirmat că este un moment critic pentru țară, când interesul României trebuie pus deasupra interesului de partid și de carieră persoanlă. Nu este o decizie ușoară, dar este una sinceră. Nu vrem să ducem o campanie mincinoasă, să vă spunem că Elena Lasconi are șanse să intre în turul II pentru că miza este mult prea mare”, a declarat, după ședința informală de joi seară a Comitetului Politic, primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Deputatul Ionuț Moșteanu a precizat că, în zilele următoare, vor fi luate „decizii executive” legate de campania de susținere a lui Nicușor Dan, liderii USR având intenția să se întâlnească și cu acesta pentru a stabili împreună modalitățile de a-l ajuta în campanie.

De asemenea, pe 24 aprilie va avea loc o nouă ședință a Comitetului Politic, în care urmează să fie reconfirmată formal decizia luată joi. Moșteanu a precizat că nu există probleme statutare legate de retragerea sprijinului politic pentru Lasconi, întrucât aceasta a primit susținerea Congresului pentru candidatura din 2024, nu și pentru cea din 2025.

„Comitetul Politic are atribuțiile de a stabili strategia și alianțele politice, nu Congresul (…) Comitetul Politic este mai mic, se poate mișca mai repede. Congresul nu este un organ care să ia decizii rapide. Elena Lasconi are decizie de Congres de a fi candidatul partidului din 2024. Cumva tacit și fiindu-i frică să convoace un nou congres în februarie, martie, nu a făcut-o să obțină o confirmare a candidaturii. Suntem acoperiți de statut 100%”, susține Moșteanu, menționând că nu se teme de o acțiune în instanță a Elenei Lasconi.

Dominic Fritz, vicepreședinte al USR, a spus că există patru contracte de împrumuturi pentru susținerea candidaturii lui Lasconi, însă nu a fost cheltuit niciun leu, iar banii vor fi returnați. De asemenea, Lasconi nu va putea să folosească fondurile partidului pentru campania ei electorală.

„Bugetul de partid și cel de campanie sunt aprobate de Biroul Național (BN. n.r.). Elena Lasconi nu poate cheltui niciun leu din bugetul de campanie fără aprobarea BN”, a explicat Fritz.

Potrivit vicepreședintelui Dominic Fritz, votul din Comitetul Politic a confirmat că Nicușor Dan este „singurul candidat proeuropean” care poate să intre în turul al doilea al alegerilor din luna mai.